כוכבי הסדרה המצליחה "בית הנייר" תחת מתקפה ברשת בימים האחרונים, בעקבות הריאיון איתם ששודר בשבוע שעבר בחדשות 12. לרגל העונה החדשה, החמישית והאחרונה שעלתה בנטפליקס, אבי סדרינה ערך ריאיון בלעדי עם כוכבי הסדרה, שבמהלכה שיבחו והיללו את ישראל - מה שגרר תגובות נאצה בקרב פעילים פרו-פלסטינים וקריאות לחרם.



במהלך הריאיון סיפר דארקו פריץ', שמשחק את הלסינקי, על כך שביקר בעבר בישראל ואמר כי הוא מתכוון לעשות זאת בשנית: "זו הייתה חוויה יוצאת דופן, אני מקווה לחזור שוב. אני יודע שיש הרבה מאוד מעריצים שהם אנשים מקסימים. תמיד כשמישהו נוסע לישראל מדברים על הבדיקות של המשטרה, אבל כשאני הגעתי - אפילו השוטרים רצו להצטלם איתי".



השחקן אנריקה ארטורו, שמגלם בסדרה את ארקורו, הצטרף למחמאות למדינתנו ואמר: "אני חייב לומר שישראל זו אחת המדינות ברשימה שאני מתכנן לבקר בה בוודאות. אפילו הייתה לי חברה מתל אביב, שמעתי דברים נפלאים על המדינה שלכם".

Turns out @lacasadepapel's cast sang praises about the Israeli occupation & the drama they produced inspired by oppressing & killing Palestinians. What a shame. #BoycottLaCasaDePapel #lecasadepapel https://t.co/kq07R1gPox