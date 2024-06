הפרשנית והכתבת האמריקאית בריאנה ג'וי גריי פוטרה מאתר החדשות The Hill, ימים בודדים אחרי שתועדה מגלגלת עיניים בזלזול בעת שראיינה ביום שלישי השבוע את ירדן גונן, אחותה של החטופה רומי גונן שנחטפה על ידי מחבלי חמאס בשבעה באוקטובר. "סוף סוף זה קרה, פוטרתי", כתבה אתמול (חמישי) גריי בחשבון ה-X שלה (טוויטר לשעבר), והוסיפה: "אין ספק שיש ל- The Hill דפוס ברור של דיכוי שיח, במיוחד כשהוא ביקורתי כלפי מדינת ישראל".

בציוץ נוסף שהעלתה, ציינה גריי, מזכירת העיתונות לשעבר של הסנאטור ברני סנדרס, כי הפיטורים שלה הם חלק "ממאמץ מתואם".

תגובתה של הפרשנית, שהצליחה להכות גלים ברחבי האינטרנט לאחר שגם סיימה בפתאומיות את הריאיון, הגיעה בעת שגונן ציינה בפניה שהיא מקווה שהיא מאמינה לנפגעות שהותקפו מינית בידי מחבלי חמאס.

Anti-Israel TV presenter FIRED, 2 days after shocking disrespectful exchange with the sister of an Israeli hostage.



The Hills’ Briahna Joy Gray sparked outrage for her interview with Yarden Gonen, the sister of Israeli hostage Romi Gonen live on air on the ‘Rising.’



During… pic.twitter.com/z5j5p9igPs — Oli London (@OliLondonTV) June 7, 2024

"אני באמת מקווה שאת, ספציפית, תאמיני לנשים כשהן אומרות שנפגעו", אמרה גונן. גריי אז פלטה אנחה, גלגלה את עיניה ואמרה "בסדר, תודה שהצטרפת", בעת שגונן עדיין ניסתה לדבר. "ככה את מתייחסת לאנשים?" שאלה גונן, שסיפרה בשידור כי פעם אחרונה ששמעה על אחותה היה בעסקה בנובמבר, שבה שוחררו מספר חטופים שסיפרו שראו את רומי נגררת בשער עם זרוע פצועה, וכי בשלב מסוים היא נפלה מחוסרת הכרה אחרי שמחבל פגע בה עם נשקו.

"וזה רק הדברים שקרו לאחותי הקטנה בשבעה באוקטובר, ומאז אנחנו לא יודעים מה עוד", הוסיפה גונן. כשנשאלה אם היא מרגישה שנתניהו מעדיף את שאיפותיו הפוליטיות על פני חייהם של החטופים, השיבה גונן כי זה לא מתפקידה להגיב. "אני כאן כדי לדבר על אחותי", אמרה. "עזרו לי לגרום לאנשים להבין מה עובר עליה כאישה בשנת 2024", הוסיפה.