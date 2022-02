אחרי 25 שנה ו-253 פרקים, שבמהלכם הפכה לסדרת הילדים המצוירת הארוכה ביותר בהיסטוריה, "ארתור" נפרדה לשלום ממעריציה. הפרק האחרון בהחלט, ששודר הלילה ברשת PBS האמריקאית יחד עם יתר פרקי העונה ה-25, הסתיים בקפיצה בזמן שחשפה את עתידן של הדמויות האהובות - ועוד קודם לכן פתר את השאלה הגדולה ביותר של הסדרה: תעלומת כדור השלג של גילי.

תעלומת כדור השלג של גילי, אחותו הקטנה של גיבור הסדרה ארתור, החלה עוד בשנת 1996, בעונה הראשונה של הסדרה. גילי הקטנה נהנתה מאחת מסופות השלגים הראשונות בחייה, וכדי לשמר את הזיכרון עוד קצת - המשפחה החליטה לשמור כדור שלג אחד במקפיא הביתי. גילי פיתחה קשר עמוק עם הכדור, ודאגה לו לכל אורך הקיץ, עד שיום אחד הכדור נעלם. היא עצמה האשימה לרוב את ארתור, והסוגיה הולידה אינספור דיונים אינטרנטיים ותיאוריות קונספירציה. ספוילרים בנושא מכאן ואילך. זהות הגנב נחשפה. כדור השלג של גילי ב"ארתור" | צילום: PBS, צילום מסך

באחד הפרקים האחרונים של הסדרה, שנקרא "הכל עומד להיחשף!", זהות גנב כדור השלג מתגלה אחת ולתמיד: מדובר היה בנדין, חברתה הדמיונית של גילי, שעשתה זאת במטרה למנוע מחייזרים (או מארתור) לגנוב לה את כדור השלג. במילים אחרות - גילי גנבה לעצמה את הפריט החשוב, ולו רק כדי שארתור לא יעשה זאת לפניה.

בהמשך, בחלק האחרון בהחלט, "ארתור" העניקה הצצה לעתידן של הדמויות הבולטות ביותר. הפרק מסתיים עם ארתור, בליווי זקן מרשים למדי, מקריא לחבריו את הפרויקט החדש שלו - רומן גרפי שמבוסס על חוויותיו האישיות. סדרת הספרים שלו, למעשה, היא גרסה מקבילה של "ארתור" הטלוויזיונית. גילי היא שוטרת תנועה, באסטר הוא מורה, ובינקי הופך לחזאי.

מופי, בינתיים, רצה לראשות עיריית אלווד - בעוד שפרנסין עובדת בחברה המייצרת נעלי סניקרס. בראיון שהעניקו הלילה ללוס אנג'לס טיימס, כותבי הסדרה הסבירו מדוע החליטו שלא להעניק לדמויות מקצועות עתידים "ברורים" יותר (למשל, שפרנסין תהפוך לשחקנית כדורגל): "בחרנו שלושה היבטים משמעותיים בדמויות, ובדקנו לאן הם יכולים להוביל אותן כמבוגרים. רוב הזמן החיים שולטים בך. אתה זה שצריך לקבל את ההחלטות השונות ולראות איך זה מסתדר".

"ארתור" - שצפויה להמשיך לחיות דרך שידורים חוזרים ותכנים חדשים שיופצו בדיגיטל - מבוססת על סדרת ספרים מאת מארק בראון וזכתה בארבעה פרסי אמי, פרס פיבודי ופרסים נוספים. לאורך השנים, הסדרה בחנה סוגיות חברתיות רבות, כולל התמודדות עם בעיות רפואיות או זהויות שונות. לפני שנים ספורות, בפרק שהכה גלים מסביב לעולם, הסדרה אף הוציאה את דמותו האהובה של מר עכבר מהארון.

The series finale of ‘Arthur’ has released with all of the show’s characters now being adults.



Watch: https://t.co/ZvpGWxAvaA pic.twitter.com/IJZEBsVNiK