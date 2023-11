"החלטה אומללה": יוצרת וכוכבת הסדרה הישראלית "חאנשי", עליזה חנוביץ', הודיעה היום (א') כי פסטיבל הסרטים הבינלאומי של שטוקהולם ביטל ברגע האחרון את השתתפותה הצפויה בו - וזאת בצל המלחמה בישראל, כשלדברי מארגניו "הפסטיבל נאלץ לנקוט עמדה". על אף שחנוביץ' עצמה לא תגיע לפסטיבל, "חאנשי" עדיין תוקרן בו.

בחברת HOT, ששידרה את "חאנשי", הסבירו כי "פסטיבל הסרטים הבינלאומי של שטוקהולם, שלפני ה-7 באוקטובר בחר לשלב במסגרתו את הסדרה, הפך לזירת התגוששות סביב המלחמה בעזה. הסיבה הרשמית שהוצגה על ידי הנהלת הפסטיבל לביטול, פחות משבוע לפני אירוע ההקרנה החגיגי, היא כי 'הנחיות משרד החוץ השוודי מורות לנקוט משנה זהירות כלפי טיסות מישראל' וכי 'קיים חשש שייווצר מצב 'לא נעים' לעליזה'. ניסיונותיה של חנוביץ' למצוא פתרון, בהם אף התעקשות בפני מארגני הפסטיבל שטיסות יוצאות כרגיל מישראל לאירופה ולהיפך - נתקלו בסירוב חד-משמעי".

עוד אמרו ב-HOT כי "ההחלטה האומללה להחרים את כוכבת ויוצרת 'חאנשי' היא כניעה לפחד, הטלת מורא ואלימות. צר לנו שהפסטיבל, שהיה אמור להיות בית לאומנות ופלורליזם, משמש מכשיר לארגון טרור רצחני שטבח בקשישים, ילדים, נשים וגברים חפים מפשע - רק בגלל שהם יהודים. אנו קוראים לכל המשתתפים בפסטיבל להימנע מלהגיע עד שתפורסם התנצלות רשמית, ומזמינים את כולם לצפות ב'חאנשי' המצוינת".

פסטיבל הקולנוע הבינלאומי של שטוקהולם, שנמצא כעת בעיצומו, נפתח עם הסרט "מסכנים שכאלה" ("Poor Things") של יורגוס לנתימוס בכיכובה של אמה סטון, וכלל בסוף השבוע אירוע הוקרה לשחקן אית'ן הוק. "חאנשי", ששודרה לפני כשנה, היא דרמה קומית המלווה את מסעה של דתייה מאמריקה (חנוביץ') שנוחתת בישראל, בכיכובם של זוכה האמי הנרי ווינקלר, קרוליין אהרון, תומר מכלוף, אושרי כהן, רוני דלומי ועוד.

מעליזה חנוביץ' נמסר: "אני מופתעת מהפחדנות של הפסטיבל, וזה מבאס אותי כי ציפיתי לבלות באירוע תרבותי שבו אוכל לקחת הפסקה מהמציאות המפחידה שלנו וליהנות ולדבר על אומנות. גם אני 'have had to take a stand', ואני עומדת עם היהודים, ואני תומכת בישראל, שלום עם השכנים שלנו, ובעיקר אני עומדת עם המשפחות של החטופים".