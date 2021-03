אם נשאל אתכם על השחקנית הישראלית שמככבת בלהיט מבית די. סי. קומיקס, אתם כנראה תחשבו שמדובר בגל גדות. ואם נסביר לכם שמדובר בשחקנית אחרת, כזו שהסדרה בהשתתפותה זמינה כבר שנים בנטפליקס - אולי תחשבו שמדובר בענבר לביא, כוכבת "לוציפר", או ביעל גרובגלס מ"ג'יין הבתולה". אבל לא, כי מתברר שבשקט-שקט, במהלך השבועות האחרונים השתלט על הטלוויזיה האמריקאית פרצוף ישראלי נוסף: זה של אפרת דור, מי שהייתה מוכרת עד כה בזכות תפקידיה ב"עספור", "בתולות" ו"המוסד".

נכון, הקריירה הבינלאומית של דור היא לא דבר חדש במיוחד - היא כבר השתתפה בגרסה האמריקאית של "החממה" (עם דמות שגולמה במקור על ידי מגי אזרזר), הופיעה בסרט "אשתו של שומר גן החיות" והצטרפה ל"כנופיית המאיה", סדרת הספין-אוף של "ילדי האנרכיה" - אבל הפעם, כך נראה, דור זכתה לתפקיד גדול ומשמעותי בהרבה. לא עוד דמות משנית שמופיעה ברקע, אלא הנבלית הראשית באחת מסדרות הקומיקס הכי מדוברות של השנים האחרונות: "הפלאש".

סדרת הקומיקס המצליחה, שעוסקת בדמות הקומיקס של בארי אלן (גרנט גאסטין), עלתה לראשונה בשנת 2014 ברשת ה-CW האמריקאית, כשפרק הפיילוט שלה הופך לבכורה השנייה הכי נצפית של הרשת, אחרי זו של "יומני הערפד". הנתונים והביקורות עשו את שלהם, וה"פלאש" - שנמצאת באותו יקום טלוויזיוני יחד עם סדרות כמו "החץ", "סופרגירל" ו"אגדות המחר" - חודשה לעוד ועוד עונות, כשזו השביעית עלתה לפני קצת יותר מחודשיים (עונה נוספת, שמינית, הוזמנה מראש). כמו יתר אחיותיה ליקום של "החץ", נראה שגם "הפלאש" חייבת חלק גדול מהצלחתה, לפחות בישראל, לנטפליקס: היא הפלטפורמה היחידה שמשדרת אותן, ועוד על בסיס שבועי, וגם אם חלק מהמנויים לא מזהים את הפרצוף של דור כשהם חולפים על פניו, "הפלאש" עדיין יכולה להתנחם בקהל מעריצים יציב ונאמן.

דמותה של דור ב"הפלאש", אווה מק'קולוק היא מדענית גאונה ואשתו של ג'וזף קארבר (אריק ננינגר). דור הופיעה לראשונה כבר בעונתה השישית של הסדרה (שהופסקה באמצע לאור התפשטות הקורונה), ומאז פרקיה האחרונים - וביתר שאת במהלך בעונה השביעית - מיצבה את עצמה בתור הנבלית הראשית בעלילה, כזו שבארי אלן ושות' חייבות לעצור בדרך כזו או אחרת. ההסבר לכך, יש לציין, מערב כמה ספוילרים משמעותיים.

אווה, למי מצופי הסדרה שהספיק לשכוח, היא אישה אמידה שנכלאה ביקום מקביל הנקרא "יקום המראה", בעקבות נקמה של בן זוגה. אבל אווה היא לא היחידה שנמצאת שם, והיא כלאה בתוך יקום המראה - אליו ניתן להגיע באמצעות משטחים בעלי השתקפות - את בת זוגו של הפלאש (אלן), רק כדי לצאת החוצה לעולם האמיתי במקומה. בפרק ששודר אמש בארה"ב (ויהיה זמין החל ממחר גם בנטפליקס ישראל), אווה וחבורתו של הפלאש נפגשו לעימות אחד אחרון, בסופו היא הובסה.

מעריצי "הפלאש", כך נראה, דווקא שמחו להיפרד לשלום מדמותה של דור - גם אם הטענות שלהן לא היו מופנות בהכרח כלפי השחקנית עצמה. "עכשיו כשהעלילה של אווה נגמרה, אני מרגישה שאני יכולה לצפות שוב (בסדרה)", כתבה אחת מהם, "אני פשוט שנאתי את קו העלילה של יקום המראות. עכשיו אנחנו יכולים להמשיך הלאה". "אווה התגלתה כנבלית מבוזבזת וחלשה", הסביר גולש נוסף, ואחר כתב: "אווה היא הנבלית הכי יבשה, משעממת וחסרת אישיות בתולדות 'הפלאש'".

