אחד הדברים הראשונים שעלו במוחם של לא מעט אנשים כאשר הנסיך הארי ומייגן מרקל הודיעו על עזיבתם את בית המלוכה מוקדם יותר החודש, היה כמה שנים נאלץ לחכות עד שהסיפור יהפוך לחלק מעלילת הסדרה "הכתר", שמקפידה לא לדלג מעל אף סקנדל של משפחת המלוכה. עכשיו מתברר כי ייתכן והסדרה לא תמשיך כל כך רחוק בשנים אותן היא תסקר, לפחות אם זה תלוי באדם אחד - הנסיך הארי עצמו.

בראיון לBBC סיפרה אנג'לה לוין, הסופרת שחיברה ביוגרפיה אודות חייו של הנסיך הבריטי שנקרא "הארי: שיחות עם הנסיך", על הפגישה הראשונה שלה איתו. "כשהגעתי לראיין אותו בארמון", מספרת לוין, "הדבר הראשון שהוא אמר לי כאשר לחץ לי את היד היה 'את צופה ב"הכתר"?'". לפי לוין, אותה שאלה גרמה לה להרגיש "מובכת במיוחד", לאחר שככל הנראה חשה אי נוחות מסוימת מכיוונו של הנסיך שדאג לגבי הדעה איתה הגיעה הסופרת לפגישה ביניהם, עליו ועל משפחתו.

How might #TheCrown react to Harry and Meghan’s decision to step back? @angelalevin1 tells #BBCBreakfast what Prince Harry said about the show pic.twitter.com/KZ1pdt9Do0