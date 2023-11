עשו את זה שוב: מתחילת הלחימה "ארץ נהדרת" יצרו שני מערכונים שהתפוצצו ברשת, גם בישראל וגם ברחבי העולם. אתמול בערב (שלישי), זה קרה שוב עם ביקור חוזר של כתבת ה-BBC, שמראיינת הפעם את מנהיג חמאס, יחיא סינוואר. הקטע תפס תאוצה מהר מאוד, שותף ברחבי הרשת וזכה להתייחסות וסיקור גם בזירה הבין לאומית.

רייצ'ל כתבת ה-BBC אותה מגלמת ליאת הר לב, מגלה אמפתיות כלפי מנהיג החמאס יחיא סינוואר (אלי פיניש), שנותר ללא מגן אנושי של אזרחים לאחר שנחשפה פעילות המחבלים בבתי הספר ובתי החולים. ברקע נשמעים קולות בכי של תינוק ישראלי, שהמגישה הבריטית מאשימה אותו בהפרעה לסינוואר.

מי שמיהר לצייץ את המערכון ראשון היה נדב איל, שזכה ל-700 אלף צפיות וציוצים חוזרים בין היתר על ידי בן כספית, עורך התוכנית מולי שגב ומשפיענים בין לאומיים רבים שתויגו בפוסט. גם משפיען אמריקאי בשם כריס רוז צייץ את המערכון וכתב: "תוכנית סאטירה ישראלית לועגת ל-BBC שוב ולבקשה הלא הגיונית להפסקת אש. חכו לסוף, זה שווה את זה", הציוץ זכה ל-800 אלף צפיות.

Israel's most renowned satire show presents an exclusive interview between the leader of Hamas and the BBC's best and brightest - don't miss the end.@Eretz_Nehederet pic.twitter.com/VtRVQdfEya — נדב איל Nadav Eyal (@Nadav_Eyal) November 14, 2023

A satire show in Israel deservedly mocks the BBC again and the disingenuous calls for ceasefire. Wait until the end, it’s worth it. pic.twitter.com/EqWc5vx7Yv — Chris Rose (@ArchRose90) November 14, 2023

גם באינסטגרם המערכון התפוצץ עם למעלה ממיליון צפיות כשעלה לעמוד של mako ושותף על ידי מפורסמים ומשפיענים ישראלים רבים. כמו כן, סוקר באתר Breitbart שהזכיר כי חייו של סינוואר ניצלו על ידי רופאים ישראלים כשאובחן עם סרטן המוח בזמן ששהה בכלא בישראל.

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎StandWithUs‎‏ (@‏‎standwithus‎‏)‎‏