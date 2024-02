כזה עוד לא היה לנו: הגמר הגדול של "הכוכב הבא לאירוויזיון" היה רגע השיא של עונה שונה ומיוחדת. מצד אחד, נבחרת ופיינליסטים מהטובים שהיו בתולדות התוכנית, ומצד שני רגישות גבוהה מתמיד וחיפוש אחר מסר אחר. השופטים המנוסים, שיודעים לזהות כישרונות, חיפשו יותר מקול גדול - הם חיפשו משמעות גדולה, כזאת שלא רק תביא לנו גאווה לאומית, אלא גם תעביר מסר ברור וישראלי באירופה.

אז הם שאלו את עצמם לא מעט שאלות, העבירו ביקורות קשוחות מתמיד וגם חיזקו, בכו ועטפו את המתמודדים והקהל. השנה הזאת לקחה את השופטים לקצה אחר, הם שמו את הלב על השולחן ונתנו למוזיקה לדבר - וזה בדיוק מה שהפך את העונה למורכבת והמיוחדת ביותר.

בראיון ל-mako שנייה אחרי הגמר המותח וההכרזה על המנצחת הגדולה, דיברנו עם השופטים על האתגרים והקשיים שצפו לאורך העונה, קיבלנו טיפים להמשך הדרך וסיכמנו עונה מטורפת ומלאה בכישרון.

איתי לוי: " אור כהן היא הפייבוריטית שלי. יש לה נשמה שמזכירה אותי"

איך התחושות רגע אחרי

"התחושות מדהימות ומדויקות להפליא. אני שמח על הבחירה, אני חושב שכל אחת עלתה על המסלול הנכון שלה, מיקה במקום השלישי, אור במקום השני ועדן במקום הראשון. אין פה מקומות, שלושתן עשו את הטוב ביותר לעצמן ולנו, אני בטוח בזה".

הייתה לך תחושת בטן שעדן תזכה?

"אם חשבתי שהיא תזכה? כן, אבל אור כהן היא הפייבוריטית שלי. יש לה נשמה שמזכירה במעט אותי - קצת עצובה, קצת שמחה, קצת עובדת קשה, קצת אוהבת את החיים, משוגעת קצת. אני מת על זה, זה אני, מנחגנה. כל אחת במסלול הנכון שלה, עדן גולן בדיוק שלה, אור תצא למסלול של עשייה ויצירה ומיקה משה כבר תופיע. אני מבסוט על העונה המדהימה הזאת".

מה אתה מייעץ לעדן שנייה לפני שהיא מגיעה לאירוויזיון?

"שתלך עם האמת שלה, תעשה מה שהיא חושבת, קצבי, פופ, שקט, ג'אז - מה שבא לה, היא סוג של פנומנלית".

איך אתה מסכים את העונה?

"אני יכול לסכם את העונה הזאת במשפט אחד וקצת ארוך, אנשים מופלאים שעבדו ועמלו פה, גיליתי את החוזקות של כל אחת ואחד מהשופטים, החברים שלי, מי שנמצא מאחורה ומקדימה - פשוט מדהים. אני שמח ומקווה שעשינו קצת אור בחושך שאנחנו נמצאים בו, מלא גאווה במדינה שלנו, באמת".

יש סיכוי לדואט עם אור?

"יש סיכוי להמון דברים, עשיתי כמה דואטים בחיים ואני חושב שכן. אני אשמח גם לארח אותה באחת ההופעות, אני חולה עליה זה ידוע, על כולן, אבל אני אוהב את אור".

קרן פלס: "היה לי קשה איתה והיא קיבלה ממני הרבה אדומים. עכשיו הייתי בעדה"

איך ההרגשה רגע אחרי?

"תחושה מאוד טובה, כמה שאפשר להרגיש טוב בתקופה הזאת, תקופה שאי אפשר להרגיש בה באמת טוב עד הסוף כי חסרים לנו החטופים והחטופות, אבל ההרגשה היא שנבחרה נציגה מותאמת. יש עכשיו אתגר רציני לטוס לשם, אני אישית הייתי מפחדת, משום מה דווקא עכשיו שאנחנו אלה שחטפנו את כל האלימות והתוקפנות יש עלינו איזושהי שנאה, אשתמש במילה הקשה הזו. אמרתי לה וגם לאחרים שלא הצבעתי להם, שהיא מספיק קרה, חזקה ויציבה כדי לעשות את זה, ובסוף זה מה שחיפשנו עכשיו, ברגע האמת".

את היית לאורך כל העונה מאוד מחוברת למיקה. מה הטיפ שלך בשבילה?

"אני חושבת שמיקה הגיעה הנה כדי לפתוח לעצמה שער לעסוק במוזיקה, מה שהיא עשתה בעונה הזאת ושהיא תמשיך לעשות, הילדים שלי אוהבים אותה, עוד אנשים אוהבים אותה ואני אוהבת מאוד. אירוויזיון זה לא הענין המרכזי שלה, היא באה לעשות מוזיקה והשיגה את כל התוצאות, היא עמדה בעיני בכל היעדים שהציבה לעצמה".

הייתה לך תחושת בטן שעדן תיקח את הניצחון?

"מהיום הראשון חשבתי שתיקח. היה לי קשה איתה, היא קיבלה ממני הרבה אדומים, הרבה ביקורות, פעם אחת היא בכתה ממני ולא שידרו, כי הפריע לי שהיא כזה מתעסקת בעצמה כשיש אמהות שמחכות לילד שלהן. דיברנו על זה והתעסקנו בזה, היא למדה ויודעת לקבל ביקורת. היא פשוט ילדה מוכשרת ועם השיר הנכון, הכוונה הנכונה ודף המסרים הנכון היא תהיה שגרירה מאוד טובה שלנו, אני עכשיו הייתי בעדה מאה אחוז".

ומה הטיפ שאת שולחת איתה גם לבמה באירוויזיון וגם לחזית ההסברה?

"מהבמה אני לא מודאגת, עדן יודעת מה היא עושה, תמיד ידעה ולא נפלה אפילו פעם אחת, היא באמת מאוד מקצועית. הדבר שמאוד חשוב לי כישראלית לא כקרן פלס, זה שהיא תבוא עם דף מסודר, כי כשמפמפמים את אותו המסר שוב ושוב - זה נכנס. להזכיר את החטופים ואת מה שעברנו, להדהד את זה. העולם שעם ה- Free Palestine חייב רגע להביא את הזווית שלנו וזו הזדמנות מטורפת, 200 מיליון צופים שלא לדבר על כל המערך מסביב. היא צריכה לבוא ולחזור ולפמפם שוב ושוב את הטרור שעברנו פה שאני לא אכנס אליו עכשיו, מה שנשים וגברים עברו, זה שיש לנו עדיין אנשים שם, ושיבינו שאנחנו מתעסקים מול ארגון טרור. אני סומכת עליה ועל כל הצוות המקצועי שסביבה שהיא תבוא לזה ככה וכלום לא יזיז אותה".

איך את מסכמת את העונה המטורפת הזאת?

"התחלתי ברעד גדול, הרגשתי שאני לא יכולה לעמוד שם בכלל, לשבת ולהקשיב למוזיקה ושיאפרו אותי. יש לי חברים בשבי, יש לי ילדה מהממת שחזרה עכשיו ומחכה שחברה שלה תחזור, אז הרגשתי לא בנוח. החיילים שיושבים וכל החברות שלי שמחזיקות לבד בגלל המילואים. עם הזמן למדנו את הטון הנכון, איך לשים את זה כל הזמן במרכז שלנו, לתת גם מקום לעוד נושאים אבל לא לשכוח את זה. אני מאוד גאה בצוות של התוכנית הזאת, לא הרבה אנשים היו מצליחים לעשות את זה ויש פה צוות מאוד מקצועי מסביב שהצליח להביא את זה בתקופה הכי מאתגרת שיש. יותר חשוב מהכל, הרבה יותר מניצחון, זה שאנחנו פאקינג נשיר, סליחה על המילה, אבל שנשיר שם ושהקול שלנו יישמע. המקום שנגיע אליו הוא פשוט הרבה פחות חשוב, העיקר שיישמעו אותנו ושתמיד ישמעו אותנו".

רן דנקר: "אור הייתה אהבה שלי בלב, אני מחכה לשתף איתה פעולה"

איך התחושות רגע אחרי?

"תחושות של ניצחון גדול והתרגשות גדולה, אני כבר רואה איך אנחנו הולכים לעמוד באירוויזיון ועדן הולכת להטיס אותנו לשמיים. אני חושב שעדן תעשה עבודה מדהימה ואני חושב שהיא תייצג אותנו בכבוד ותיתן בראש בשבילנו ובשביל כל מדינת ישראל, גם בשביל כל אלה שלא זכו ולא יזכו יותר להיות פה בכדור הזה. אני חושב שברגע הזה אי אפשר להבדיל את זה ולקרוע בין השניים, עדן תסע ברגע אולי הכי קשה שהיה למדינת ישראל אי פעם, ולכן זה גם טוען את זה בהמון משמעות. אני חושב שזה גם צריך להתקיים בשיר, בווידיאו ארט וברקדנים. הולך להיות מאוד מרגש ויש לנו הזדמנות גדולה להגיד משהו לעולם באמת ממקום אחר, ולא ממקום של ראש הממשלה או ראש המוסד שמתראיינים, אלא דרך המוזיקה שפותחת לבבות, אני מקווה שזה יעשה באמת טוב".

עברת איתה רכבת הרים בתוכנית.

"וואו ממש, אני עדיין. אי אפשר לעמוד בפניה, היא שובה ומוכיחה פעם אחר פעם שהיא מקצוענית אמיתית. פעם אחת אמרתי לה במהלך התוכנית: 'אולי קצת תמצאי את הלכלוך בביצוע שלך', היא ענתה: 'אני לא אתלכלך', ואז אמרתי אוקיי זה הבן אדם. היא מדהימה במה שהיא עושה ונולדה לזה, היא כוכבת. אור הייתה אהבה שלי בלב, בעורקים ובדמי ואני מחכה כבר לשתף איתה פעולה, אבל בסוף זאת מוזיקה וזאת אנרגיה, העם בחר ואני גאה מאוד בבחירה הזאת".

מה הטיפים שאתה שולח עם עדן לאירוויזיון וגם לחזית ההסברה?

"וואי מסכנה שלי כמה טיפים היא בטח מקבלת, יש לה בטח כבר ספרים, היא צריכה ללמוד עכשיו את תנ"ך הטיפים. אני חושב שרגישות, חוכמה ושיישמרו עליה - ואני בטוח שישמרו עליה, שהיא תהיה בפוקוס שלה. אני זוכר את האודישן הראשון שלה, יש את זה מצולם, שירי ואני הסתכלנו אחד על השנייה, תפסנו אחד את השנייה ואמרנו: וואו זה מה שצריך לקרות. ומבחינת ההסברה? מורכב, אבל היא יודעת מה להגיד, היא פייטרית אמיתית, והיא ממזרתה היא יודעת לדבר ויודעת להביא את עצמה. בסוף היא לא פוליטיקאית והיא לא אמורה להיות פוליטיקאית, היא אמורה להביא את עצמה, לייצג אותנו, ולהביא את האומנות שלנו בצורה הכי מרשימה שיש. היא בחורה מרשימה והיא תעשה את זה".

שירי מימון: "עדן יכולה לעשות את זה, היא מקצועית וזה יהיה לטובתנו"

איך התחושות רגע אחרי?

"קודם כל נורא התרגשתי בשביל הבנות ואני באמת חושבת שעדן יכולה לעשות את זה, שנה מאוד מורכבת וקשה, יש כאן עוד כל מיני השלכות במירכאות לזכייה שלה, כי מה שהולך להיות מאחורי הקלעים יהיה מאוד לא פשוט, יש לה אנגלית רהוטה, ניסיון, היא מקצועית ברמות והדבר הזה יהיה לטובתנו".

הייתה לך תחושת בטן שהיא תיקח את הניצחון?

"כן, מההתחלה, מההתחלה".

איזה טיפ תתני לה לפני שהיא יוצאת לדרך?

"פשוט להכין את עצמה לכל תרחיש מעבר לשלוש הדקות שיהיו על הבמה, אני סומכת עליה ויודעת שהבמה זה יהיה החלק הקל, בדרך כלל נורא מתרגשים לפני זה והיא תתרגש, אבל מה שהולך להיות מאחורי הקלעים, יש המון ראיונות. כשמגיעים לאירוויזיון לא קוראים בשם שלך, לא יקראו לה עדן, יקראו לה ישראל, ככה אני זוכרת את זה. יש פה חתיכת מסע כבד על הכתפיים שהיא צריכה לסחוב עליה, אני מאמינה שהיא תעמוד בזה".

איך את מסכמת את העונה?

"עונה מטלטלת, מאוד לא פשוטה ומורכבת, כל הזמן ללכת על קצות האצבעות. גם אני באופן אישי, לשבת שם כשאני לא ממש רוצה לשבת, ככה זה התחיל בימי צילום שאני אומרת: מה אנחנו עושים פה? המדינה במלחמה, יש חיילים וחטופים, היה מאוד קשה. אני חושבת שלאט לאט הבנו שהקהל מקבל קצת הפוגה מהחודשים הקשים שאנחנו עוברים וזה נתן לי קצת אוויר לנשימה".

מה תיקחי איתך מהעונה הזאת?

"אני תמיד אותנטית, אני תמיד אני, אבל התחושה של תלכי על זה עד הסוף עם הרגש ואל תפחדי. אחרי כמה וכמה עונות שאני יושבת פה וגם בתוכניות אחרות, זה היה כזה To Let Go כזה, זהו זה לא בידייך תדברי ותעשי מה שאת מרגישה".