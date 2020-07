לאחר ימים ארוכים של חיפושים, הבשורה שמעריצי "גלי" חששו ממנה הגיעה: נאיה ריברה, כוכבת הסדרה שגילמה בה את דמותה של סנטנה לופז, נמצאה מתה. ריברה בת ה-33 נעדרה מאז יום רביעי האחרון, והחיפושים אחריה התמקדו באגם פירו שבקליפורניה, שם נמצא בנה בן ה-4 כשהוא נטוש לבדו על סירה.

בשעה האחרונה נמצאה גופה של אישה באגם המדובר, והאתר TMZ היה הראשון לדווח כי אכן מדובר בשחקנית. במהלך הימים האחרונים, הודיעו כוחות השיטור במחוז ונטורה כי הסיכוי למצוא את ריברה חיה הינו אפסי, והמאמצים לחילוצה הוסבו למאמצים לאיתור הגופה.‎ משרד השריף של מחוז ונטורה, אשר ניהל את המאמצים לאיתורה של השחקנית, פרסם הודעה לפיה אכן נמצאה גופה באיזור, ובהמשך היום צפויה להתכנס מסיבת עיתונאים בה, ככל הנראה, יפורטו פרטים נוספים אודות האיתור.

A body has been found at Lake Piru this morning. The recovery is in progress. There will be a news conference at 2 pm at the lake