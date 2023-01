כתבת הטלוויזיה הקנדית CTV ג'סיקה רוב, דיווחה מהשטח כפי שהיא רגילה בכל ערב, אך לא תיארה לעצמה שכך הדיווח שלה יסתיים. במהלך השידור חי היא התקשתה לסיים את הדיווח, החלה לומר "סליחה, אני לא מרגישה טוב עכשיו", ונראתה מועדת - רגע לפני שהמצלמות עזבו אותה וחזרו לשדר מהאולפן.

"'אנחנו נוודא שג'סיקה בסדר, ונעדכן אתכם מאוחר יותר", אמרה מגישת התוכנית לצופים, לא לפני שהכתבת רוב החלה לאבד את שיווי המשקל שלה לעיניהם. תחנת השידור אומנם לא חשפה ממה סבלה רוב, אך פרסמה הצהרה שלה בטוויטר ביום שני, ולפיה רוב כתבה כי חשה ב"רגע אישי וקשה".

Must Watch: Young CTV News reporter Jessica Robb starts slurring her words, appears to go into medical distress, and looks like she’s about to collapse live on air during the 6pm show tonight. pic.twitter.com/tVrmtXvvyR