בצל המלחמה התקיים היום (שישי) טקס פרסי הטלוויזיה הישראלית בתל אביב, ובו חולקו פרסים ב-41 קטגוריות מטעם האקדמיה לקולנוע וטלוויזיה. בעקבות המלחמה, הוחלט באקדמיה כי השנה הפרסים יחולקו באירוע מצומצם, ללא משדר חגיגי וללא שטיח אדום. "אלף" (yes) זכתה ברוב הפרסים לסדרת דרמה, "שישה אפסים" (כאן) כבשה את הפרסים לסדרה קומית, ואילו "ארץ נהדרת", שסיימה השבוע את עונתה ה-21, זכתה בפעם ה-15 בפרס לתוכנית סאטירה. פרס הוקרה מיוחד הוענק לכתבי הצפון והדרום של ערוצי החדשות, על עבודתם התקשרותית במלחמה.

רון בן ישי העניק לכתבים את הפרס, כשכולם עמדו זה לצד זה על במה אחת. את הפרס קיבלו כתבי הדרום - תמיר סטיינמן וניצן שפירא (חדשות 12), איציק זוארץ (כאן חדשות), אלמוג בוקר (חדשות 13) ועתי שלו ואריאל עידן (ערוץ 14), וכן כתבי הצפון - גיא ורון ואדר גיציס (חדשות 12), כאשר ורון לא הגיע לטקס, רובי המרשלג וחן ביאר (כאן חדשות), עלי מוגרבי (חדשות 13) ואדיר לחקים (ערוץ 14).

כתב חדשות 12 תמיר סטיינמן אמר על במת הטקס לאחר קבלת הפרס: "אם כבר נגזר עלינו לחיות תחת עננה של מחדל והפקרה, אז צריך להתפכח. צריך להבין שאם לא נהיה ביחד, לא נהיה בכלל". כתב חדשות 13 אלמוג בוקר הקדיש את הפרס לצלמים התקשורת רועי עידן ויניב זוהר, שנרצחו ב-7 באוקטובר, והוסיף: "עבורנו, הכתבים, העוטף זה לא עוד אזור סיקור - העוטף זה בית, זה משפחה. אנחנו הכתבים מבטיחים לכם, תושבי העוטף, שנמשיך לזעוק את הזעקה שלנו עד שהחטופים יחזרו הביתה, עד שהמפונים ישובו, עד שהילדים לא יפחדו ללכת לשירותים לבד. כל מי שעל הבמה יהיה כאן כדי להילחם על זה".

כתב הצפון של כאן חדשות רובי המרשלג אמר: "כל זה לא היה קורה אם מי שאחראי היה בא להסתכל לנו בעיניים. השרים בממשלה, אני מזמין אותם. 224 ימים והם לא דרכו בצפון. אם תגיעו, תבינו את הנזק שאתם עושים - לא לרובי המרשלג, אלא לעם ישראל".

רשימת הזוכים בקטגוריות הבולטות:

סדרת הדרמה או הדרמה היומית הטובה ביותר

"איסט סייד" (כאן 11)

"אלף" (yes)

"גוף שלישי" (קשת 12)

"השוטרים" (קשת 12)

"מלכת היופי של ירושלים" (yes)

סדרת הדרמה הקומית או קומדיית המצבים הטובה ביותר

"אבירם כץ" (כאן 11)

"חאנשי" (HOT)

"סובייצקה" (כאן 11)

"קופה ראשית" (כאן 11)

"שישה אפסים" (כאן 11)

השחקנית הראשית הטובה ביותר בסדרת דרמה או דרמה יומית

גפן קמינר, "איסט סייד" (כאן 11)

הילה סעדה, "מלכת היופי של ירושלים" (yes)

נועה אסטנג'לוב, "משמר הגבול" (HOT)

נלי מירה רובין, "אלף" (yes)

רותם סלע, "גוף שלישי" (קשת 12)

שני כהן, "השוטרים" (קשת 12)

השחקן הראשי הטוב ביותר בסדרת דרמה או דרמה יומית

אור בן מלך, "המדובב" (yes)

בן סולטן, "משמר הגבול" (HOT)

יהודה לוי, "גוף שלישי" (קשת 12)

יהודה לוי, "איסט סייד" (כאן 11)

יעקב זדה דניאל, "אלף" (yes)

השחקנית הראשית הטובה ביותר בסדרת דרמה קומית או קומדיית מצבים

לאורה ריבלין, "שישה אפסים" (כאן 11)

נועה קולר, "קופה ראשית" (כאן 11)

סוזנה פפיאן, "סובייצקה" (כאן 11)

עליזה חנוביץ', "חאנשי" (HOT)

קרן מור, "קופה ראשית" (כאן 11)

השחקן הראשי הטוב ביותר בסדרת דרמה קומית או קומדיית מצבים

אמיר שורוש, "קופה ראשית" (כאן 11)

דניאל סטיופין, "קופה ראשית" (כאן 11)

יחזקאל לזרוב, "אבירם כץ" (כאן 11)

יניב סויסה, "קופה ראשית" (כאן 11)

שלמה בראבא, "שישה אפסים" (כאן 11)

שחקנית המשנה הטובה ביותר בסדרת דרמה או דרמה יומית

גל מלכה, "גוף שלישי" (קשת 12)

לנה פרייפלד, "אלף" (yes)

נטע ריסקין, "איסט סייד" (כאן 11)

עירית נתן בנדק, "אלף" (yes)

עירית קפלן, "מלכת היופי של ירושלים" (yes)

שחקן המשנה הטוב ביותר בסדרת דרמה או דרמה יומית

אברהם שלום לוי, "אלף" (yes)

איציק כהן, "מלכת היופי של ירושלים" (yes)

דור הררי, "השוטרים" (קשת 12)

ליאור רז, "גוף שלישי" (קשת 12)

עלא דקא, "איסט סייד" (כאן 11)

שלום מיכאלשווילי, "משמר הגבול" (HOT)

שחקנית המשנה הטובה ביותר בסדרת דרמה קומית או קומדיית מצבים

אביבה נגוסה, "קופה ראשית" (כאן 11)

דנה מודן, "אבירם כץ" (כאן 11)

יבגניה דודינה, "סובייצקה" (כאן 11)

לי בדר, "חאנשי" (HOT)

שני קליין, "שישה אפסים" (כאן 11)

שחקן המשנה הטוב ביותר בסדרת דרמה קומית או קומדיית מצבים

אלישע בנאי, "שישה אפסים" (כאן 11)

דב נבון, "קופה ראשית" (כאן 11)

עופר חיון, "שישה אפסים" (כאן 11)

ששון גבאי, "אבירם כץ" (כאן 11)

תומר מחלוף, "חאנשי" (HOT)

סדרת התעודה הטובה ביותר

"האחת" (כאן 11)

"הבלתי חשובים" (כאן 11)

"הצ'ופצ'יק של הקומקום: החיים על פי הגשש החיוור" (HOT8 ו-yes דוקו)

"חילוניות" (כאן 11)

"טבריה - מתחת לקו האדום" (כאן 11)

תוכנית האקטואליה הטובה ביותר

"חדשות הבוקר עם ניב רסקין" (קשת 12)

"יהיה טוב עם עמרי אסנהיים ורוני קובן" (כאן 11)

"מבקרי המדינה" (ערוץ כנסת)

"מהצד השני עם גיא זהר" (כאן 11)

"שרקי ולוינסון" (קשת 12)

תוכנית האירוח, הראיונות, התרבות והפנאי הטובה ביותר

"30 עם ארז טל" (קשת 12)

"ארז ואברי - יחד ננצח" (קשת 12)

"גלית ואילנית" (קשת 12)

"סוכן תרבות" (כאן 11)

"ערב עם שי שטרן" (כאן 11)

"פגישה עם רוני קובן" (כאן 11)

תוכנית הסאטירה והבידור הטובה ביותר

"ארץ נהדרת" (קשת 12)

"בובה של לילה" (ערוץ הספורט)

"זה לא אולפן שישי" (קשת 12)

"זהו זה" (כאן 11)

"מה שתגידו" (כאן 11)

תוכנית הריאליטי הטובה ביותר

"בואו לאכול איתי" (כאן 11)

"הכוכב הבא לאירוויזיון" (קשת 12)

"המטבח המנצח VIP" (קשת 12)

"נינג'ה ישראל" (קשת 12)

"רוקדים עם כוכבים" (קשת 12)

תוכנית הדוקו-ריאליטי הטובה ביותר

"80 וארבע" (כאן 11)

"דנה קמה" (yes)

"חתונה ממבט ראשון" (קשת 12)

"מחוברים" (HOT)

"משפחה בהסעה" (כאן 11)

סדרת הדרמה הטובה ביותר לילדים ונוער

"בני מצווה" (כאן חינוכית)

"כראמל" (כאן חינוכית)

"סקיי" (yes ו-HOT)

"רוני ותום" (yes)

"שקשוקה" (כאן חינוכית)

סדרת הדרמה הקומית הטובה ביותר לילדים ונוער

"אבא מטפלת" (yes ו-HOT)

"האחיין שלי בנץ" (כאן חינוכית)

"ילדי בית העץ" (כאן חינוכית)

"לבד בבית" (כאן חינוכית)

"מדרסה" (כאן חינוכית)