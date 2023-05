אחרי שכינתה את הפיגוע "קרב יריות": המגישה התנצלה. ב-10 באפריל האחרון כריסטיאן אמנפור, מגישת הטלוויזיה המוכרת מ-CNN, התייחסה לפיגוע הירי שבו נרצחו בנות משפחת די, ועוררה סערה – שכן היא כינתה את האירוע "קרב יריות". כעת, למעלה מחודש לאחר מכן, היא התנצלה בשידור על אמירתה המוטעית. זאת, לאחר שהרב ליאו די, ששכל את אשתו ובנותיו בפיגוע, דרש את התנצלותה המיידית של אמנפור ואיים בתביעה.

כזכור, לוסי די ובנותיה מאיה ורינה די נרצחו בפיגוע בצומת חמרה שבבקעת הירדן בתחילת חודש אפריל. מחבלים פתחו באש לעבר מכוניתן, ונמלטו מהמקום; האב, ליאו די, נסע במכונית צמודה והיה עד למתרחש. הבנות רינה ומאיה נהרגו במקום, והאם לוסי נלחמה על חייה במשך שלושה ימים עד שמתה מפצעיה.

"ב-10 באפריל, התייחסתי לרצח של בנות משפחה ישראלית: לאה (לוסי), מאיה ורינה די, אשתו ובנותיו של הרב ליאו די", כך פתחה אמנפור את התנצלותה בשידור. המגישה המשיכה והבהירה כי "טעיתי ואמרתי שהן נהרגו ב'קרב יריות' במקום באירוע ירי. כתבתי לרב ליאו די והתנצלתי בפניו, ווידאתי שהוא מבין שאנחנו מתנצלים בפניו על הכאב המיותר שנגרם לו".

דבריה החמורים של אמנפור צפו מחדש בזכות קמפיין של ארגון HonestReporting - ארגון לא-ממשלתי העוסק בביקורת תקשורתית על מה שהוא תופס כהטיה נגד ישראל. הקמפיין החל ב-11 במאי, ובמסגרתו פרסם הארגון מחדש את הסרטון ובו התבטאותה הראשונית של המגישה באשר לפיגוע. "יש לנו נער פלסטיני בן 15 שנורה ונהרג על ידי כוחות הביטחון הישראליים. יש לנו גם אמא של שתי אחיות, ישראליות-בריטיות. הן נהרגו בקרוב יריות, ועכשיו האם מתה מהפציעות", כך אמרה אמנפור בתוכניתה בחודש שעבר. בחשבון האינסטגרם של HonestReporting פורסם ציוץ ובו דרישה להתנצלות מצידה של אמנפור, שאליו צורף קטע הווידאו שבו מתייחסת אמנפור לפיגוע כאל קרב יריות. הווידאו צבר למעלה ממיליון צפיות.

SUCCESS: Following our campaign for a public apology, @CNN’s @amanpour says live on air: “I have written to Rabbi Leo Dee to apologize and make sure that he knows that we apologize for any further pain that may have caused him.”



See the full story here: https://t.co/ppmGQL5927 pic.twitter.com/PxWeyB0id0 — HonestReporting (@HonestReporting) May 22, 2023

According to @CNN's Christiane Amanpour, three members of the Dee family "were killed in a shootout."



A shootout is two sides firing at each other.



A mother & her two daughters were shot at close range by Palestinian terrorists.@amanpour, you owe a grieving family an apology. pic.twitter.com/PQUPTfHx5R — HonestReporting (@HonestReporting) May 11, 2023

הטעות הובאה גם לידיעתו של הרב ליאו די, ששכל את אשתו ובנותיו, והוא מסר הצהרה ובה הוא מהדהד את דברי הארגון. בהצהרה נכתב: "זו הדוגמה המושלמת ל'טרור עיתונאי', כשיש הקבלה מוסרית בין הטרוריסט לבין הקורבן. סוג העיתונות הזה מנציח את הקונפליקט במזרח התיכון. מעגל האלימות האמיתי כשנאמרת אמירה כזו, ואחריה מגיע עוד מעשה זוועה, ואז עוד מאותו הדבר. אני דורש התנצלות מיידית".

טרם התנצלותה של אמנפור בשידור, ליאו די גם התייחס לטעותה החמורה של המגישה במהלך אירוע שקיים אתמול הרב שמואל בוטח. באירוע, ששודר בפייסבוק וקטעים ממנו פורסמו ברשתות החברתיות, הודיע די כי הוא שוקל לתבוע את CNN בעקבות האמירה של אמנפור. באתר החדשות Jewish Journal דווח כי די הראה לנוכחים במקום מייל שקיבל מאמנפור, ובמהלכו היא מבקשת את סליחתו על הדברים שנאמרו. היא גם מבהירה כי היא "כשלה בלשונה", ומציינת כי לא הייתה לה כל כוונת זדון. בתגובה, די הסביר לה כי הוא לא מקבל את ההתנצלות, כיוון שהיא הפיצה מידע מוטעה לצופים. בתגובתו די גם דרש מאמנפור להתנצל באופן פומבי.

At an event hosted by @RabbiShmuley tonight, Rabbi Leo Dee, whose wife and two daughters died in a terrorist attack in Israel in April, says he’s considering $1.3B lawsuit against CNN’s @amanpour for refusing to apologize on air for saying the victims were “killed in a shootout.” pic.twitter.com/5ShWLXSFEo — Jacob N. Kornbluh (@jacobkornbluh) May 22, 2023