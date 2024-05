בצל המחאות הגוברות נגד ישראל - הסרט על הטבח בנובה בדרך לשידור בארה"ב: אולפני פרמאונט הודיעו היום (חמישי) על רכישת הסרט התיעודי "עוד נחזור לרקוד", שיציג צילומים בלעדיים מפסטיבל הנובה ברעים שטרם נראו, לצד ראיונות עם הניצולים. הסרט, בהפקת SIPUR וסלוצקי הפקות, ובבימויו של יריב מוזר ("גברים בלתי נראים", "אייכמן - ההקלטות האבודות"), ישודר במלאת שנה לטבח בבכורה עולמית בפרמאונט+ בארה"ב, ב-BBC בריטניה ובערוץ HOT8 בישראל.

רכישת הדוקו הישראלי על ידי ענקית התקשורת בהובלת סוזן זירינסקי, נשיאת See It Now Studios, הנחשבת לאחת מבכירות הדוקו בעולם, מגיעה אחרי שרשת BBC הבריטית הודיעה לפני כחודשיים כי רכשה לשידור ותפיק בקו-פרודוקציה משותפת את הסרט. עוד משתתפים בהפקת הסרט - BITACHON 365 ו-MGM Television.

במאי הסרט, יריב מוזר | צילום: חנן אסור, באדיבות המצולם

לפי יוצרי הסרט, הפרויקט צפוי להעניק מבט מעמיק שיחולק לנקודות זמן: לפני, במהלך ולאחר האירוע שהפך לזירת טבח. הסרט יכלול ראיונות עם חוקרים, חיילים ועיתונאים שנחשפו לזוועות והסיפור, יובא במילותיהם ולוכד רגע אחר רגע באותה שבת, בשילוב חומרי ארכיון וצילומים נדירים.

מנכ"ל SIPUR, אמיליו שנקר: "העובדה שגם פרמאונט וגם יוצרת תיעוד אגדית זוכת פרסים הצטרפו לצוות יוצא הדופן שלנו, והפכו לשותפים בהפקה, היא הוכחה אמיתית לחשיבותו של הסרט בזירה הבינלאומית". אורי גל, סמנכ"ל שיווק ותוכן של קבוצת HOT, מסר: "בזמן שיש אנשים שמנסים להשתיק ולעמעם את הזוועות שהתרחשו בשבעה באוקטובר, HOT רואה תפקיד חשוב בתיעוד והבאת העדויות והסיפורים הקשים של הניצולים לעולם".