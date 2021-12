סוגיית חיסוני הקורונה, לילדים ובכלל, נחשבת לאחד הנושאים הנפיצים ביותר על סדר היום הציבורי. רק בתחילת השבוע סיפרה ד"ר ליאור הכט, ממובילות הקמפיין להתחסנות ילדים בישראל, על הודעות הנאצה והאיומים שהיא מקבלת באופן פרטי: "את רוצחת ילדים, את צריכה להישפט למאסר עולם", פירטה בראיון לחדשות 12, "יש לך דם על הידיים, נרצח אותך, מנגלה". ההשוואות המקוממות הללו הן לא רק מנת חלקם של רופאים בישראל - אלא גם בעולם.

בקטע ששודר אתמול בשידור חי, והחל מאז לצבור תאוצה ברשת, מוצגת לארה לוגן - עיתונאית בולטת ברשת פוקס ניוז - בעודה מסיתה נגד ד"ר אנתוני פאוצ'י, היועץ הרפואי הראשי של הממשל האמריקאי למאבק בקורונה. במהלך אותו מונולוג מקומם, לוגן השוותה בין פאוצ'י לבין לא אחר מיוזף מנגלה, פושע המלחמה שביצע מעשים אכזריים באסירי אושוויץ במהלך השואה. "הוא לא מייצג את המדע". ד"ר אנתוני פאוצ'י | צילום: STEFANI REYNOLDS/POOL/AFP, Getty Images

"זה מה שאנשים אומרים לי, שהוא לא מייצג את המדע מבחינתם", אמרה לוגן במהלך דיון באולפן על זן האומיקרון שהתגלה לאחרונה, "הוא מייצג את יוזף מנגלה, הרופא הנאצי שביצע ניסויים על יהודים במלחמת העולם השנייה ובמחנות הריכוז. ואני מדברת על אנשים מכל העולם שאומרים את זה".

דבריה החמורים של לוגן הובילו לגינויים מקיר לקיר: בוועד היהודי-אמריקאי (AJC) פרסמו הצהרה שכינתה את המונולוג שלה "מביש", והסבירו ש"מנגלה קיבל את הכינו שלו בגללה שביצע ניסויים קטלניים באסירי השואה, כולל ילדים. אין שום דרך להשוות בין הגיהינום שהקורבנות הללו עברו לבין ענייני בריאות הציבור. ההתנצלות הכרחית". באתר ההנצחה שבמחנה אושוויץ הצהירו: "ניצול הטרגדיה של אנשים שהפכו לקורבנות באושוויץ, במהלך דיון על חיסונים, מגפה ואנשים שנלחמים כדי להציל חיים - זה דבר מביש. זה לא מכבד את הקורבנות, וזה תסמין רע להידרדרות מוסרית ואינטלקטואלית".

Fox host Lara Logan says that people tell her that Dr. Fauci doesn't represent science, but represents Josef Mengele, the Nazi doctor known as the "Angel of Death" for performing medical experiments at Auschwitz: "I am talking about people all across the world are saying this" pic.twitter.com/fF2DAWfG7d — Oliver Darcy (@oliverdarcy) November 30, 2021