איימי הארוויק ודרו קארי | צילום : Michael Bezjian/WireImage by GettyImages IL

הקומיקאי והמנחה דרו קארי ("המופע של דרו קארי") נמצא בכותרות במהלך היממה האחרונה בעל כורחו, עקב טרגדיה הקשורה לארוסתו לשעבר, איימי הארוויק. גופתה של הארוויק נמצאה ביום שבת האחרון בביתה כשהיא ללא רוח חיים, ולפי חשדות המשטרה נרצחה על ידי אקס שלה - איתו יצאה לאחר מערכת היחסים עם קארי. לפי הדיווחים, אותו אקס תקף את הארוויק והשליך אותה ממרפסת בקומה השלישית.

לפי המשטרה, בבוקר יום שבת האחרון התקבלה שיחה ובה נשמעו צרחות של אישה. כאשר השוטרים הגיעו לשכונת הוליווד הילס שבלוס אנג'לס פגשה אותם שותפתה לדירה של הארוויק, שטענה כי איימי מותקפת בתוך הבניין. השוטרים נכנסו לבית ומצאו את גופתה של הארוויק מתחת למרפסת בקומה השלישית כשהיא לא בהכרה, עם פציעות התואמות לנפילה מגובה. הארוויק נלקחה לבית החולים ושם מתה תוך זמן קצר מפצעיה. לפי המשטרה, ישנן ראיות המעידות על כך שהבית נפרץ וכי התרחש בו מאבק. בנוסף, חוקרים אף איתרו צילומי אבטחה ממצלמות בשכונה ולפיהם נקבע כי החשוד הוא גבר לבן הלבוש בשחור.

במהלך החקירה התברר לבלשים כי הארוויק הביעה לאחרונה דאגה כי החבר לשעבר שלה - שאיננו כוכב הטלוויזיה - ינסה לפגוע בה, ואף הוציאה נגדו צו הרחקה. אלא שצו ההרחקה היה מוגבל בתוקף והסתיים בדיוק לפני שבועיים. האקס, גארת' פרסהאוס, נעצר רשמית בשבת אחר הצהריים בגין חשד לרצח.

קארי והארוויק החלו לצאת בשנת 2017, ובתחילת שנת 2018 אף הודיעו השניים כי הם מאורסים. בהמשך השנה, לעומת זאת, ביטלו את האירוסים ונפרדו לדרכם. הארוויק הייתה מטפלת מינית וזוגית במקצועה, ואף נחשבה לידועה בתחומה בהוליווד. היא כתבה ספר בשם "The New Sex Bible for Women", התארחה בתכניות טלוויזיה שונות ותחזקה ערוץ יוטיוב בו שיתפה טיפים בתחום הזוגי והמיני.