"זה המצב שהגענו אליו": שחקנית התיאטרון והטלוויזיה היהודייה-בריטית מורין ליפמן, שמשחקת בימים אלה באופרת הסבון "רחוב קורוניישן", החלה להסתובב עם אבטחה צמודה לאחר שהביעה תמיכה בישראל - כך דווח במהלך סוף השבוע בצהובון הסאן. לפי הדיווח, מי שיזמה את המהלך היא רשת ITV הבריטית, שם משודרת אופרת הסבון מאז ראשית שנות ה-60.

ליפמן, זוכת פרס האוליבייה ובעלת תואר דיים, מרבה להביע את תמיכתה בישראל גם בימים אלה: בצל פרוץ המלחמה והזינוק החד בשיעורי התקריות האנטישמיות ברחבי העולם, ליפמן העבירה ביקורת על קולגות מעולם הבידור שחתמו על עצומה המגנה את תגובת ישראל ברצועת עזה למתקפת הטרור של חמאס. "ליברלים חסרי לב", כינתה ליפמן את החותמים על העצומה במהלך אירוע פומבי, "תינוקות נערמו, נשים נגררו בשערן ועקרו את העיניים וקצצו את האצבעות של משפחות לעיני ילדיהן. האם הם באמת חושבים שהמצור הישראלי על גבול עזה מצדיק מעשי אלימות כאלה? האם לחותמים הליברלים אין נשמה ושיקול דעת? בושה, בושה של כל אחד מכם".

