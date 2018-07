בשנה האחרונה אנחנו נחשפים לעוד ועוד נשים שעומדות על שלהן ומגיבות בחריפות להטרדות מיניות, אבל למרות שגל החשיפות הביא לשינוי מבורך בסטנדרטים הציבוריים, הפעולה ממש לא הומצאה בקיץ 2017. כחלק מההצפה המחודשת של נושא ההטרדה המינית, השבוע עלה מחדש לתודעה סרטון משנת 2014 בו משתתפת מל בי, ספייס גירל לשעבר, בגירסה הבריטית של "האקס פקטור" כחלק מפאנל השופטים. בקליפ נראה הפאנל כשהוא דן במתחרים, שלצדה של מל יושב לואיס וולש, מנג'ר בריטי מפורסם שניהל בעבר את הלהקות "בויזון" ו"ווסטלייף". במהלך הקטע ניתן לראות כי בלי בושה, מול המצלמות, וולש מחליק את ידו לעבר עכוזה של מל בי ואף חופן אותו. גם היא כמובן הבחינה בכך והפגינה אי נוחות, ובמקום להתעלם ולהבליג על ההטרדה, היא התעקשה לעצור את הדיון ולומר בקול רם: "רגע אחד, למה אתה תופס לי את התחת?". וולש, מצדו, טען בבדיחות הדעת: "אני רק מנסה לשמור עליך". מנחת הפאנל ניסתה להביע תרעומת ופנתה אליו: "לואי, איך אתה מסביר את זה?", בעוד סיימון קאוול שישב אף הוא בפאנל יצא להגנתו ואמר: "זה למען ביטחונך האישי". וולש פרץ אז בצחוק מתגלגל, שסחף אחריו את כל הנוכחים והמנחה חזרה לדיון הרגיל כאילו כלום לא קרה. הציוץ שהעלה מחדש את הקליפ זכה עד כה ליותר מ-40 אלף ריטוויטים ושיתופים ומעל ל-1.2 מיליון צפיות ביוטיוב, והתגובות כמובן מזדעזעות מהעניין, כאשר חלק מהגולשים תוהים אם זה מה שיכול לקרות מול המצלמות, דמיינו מה עוד קרה מאחוריהן. sexual harassment on live TV folks pic.twitter.com/tjJtE45ZFk — junieblackjones•°゜ (@dys_nania) 8 ביולי 2018

בצד החיובי, אפשר להאמין ולקוות שכיום האירוע היה מתפתח בצורה שונה, כשהקהל ושאר חברי הפאנל לא היו ממהרים לפטור את החדירה הבוטה למרחב האישי כבדיחה משעשעת. הימים בהם הטרדה מינית נתפסה כסוג של מהתלה נערית, חלפו להם ולא ישובו, אבל גם במבט לאחור אפשר להעריך את התגובה הישירה והבטוחה של מל בי. תמיד ידענו שאת הספייס גירל הכי מוצלחת, ועכשיו יש לנו את ההוכחה.





