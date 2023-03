החזאית התעלפה - והשידור הופסק: אליסה קרלסון-שוורץ, חזאית תחנת הטלוויזיה KCAL מבית CBS שבסיסה בלוס אנג'לס, התעלפה היום (שבת) במהלך שידור חי של תוכנית בוקר מקומית. שוורץ, שהייתה אמורה להציג את התחזית לשעה 7:00 (שעון מקומי), קיבלה את השידור לידיה, איבדה הכרה והתמוטטה מול המצלמות עוד לפני שהספיקה להתחיל את הדיווח שלה. מגישות תוכנית הבוקר מיהרו להוציא את התוכנית להפסקת פרסומות, וטרם ברור מה מצבה של קרלסון-שוורץ.

קרלסון-שוורץ, שהשתתפה בעבר בתחרות מיס אמריקה, מתמודדת בשנים האחרונות עם בעיה לבבית. לפני כעשור, בעיצומו של דיווח חדשותי אחר שהגישה במהלך שנת 2014, החזאית הקיאה בשידור חי - תקרית שבעקבותיה עברה שורת בדיקות רפואיות, שבסופה אובחנה כבעלת לקות במסתמי הלב. הבוקר, זמן קצר לפני התעלפותה של קרלסון-שוורץ, המגישה רייצ'ל קים עוד העלתה צילום משותף איתה והזמינה את הצופים להצטרף אליהן בשידור החי. בשעות שחלפו מאז ההתמוטטות, בתחנה שידרו ברצף תוכניות שהוקלטו מראש, בעוד שהחזאית ככל הנראה פונתה לקבלת טיפול רפואי.

Meteorologist Faints Live on the air #faints #meteorologistFaints #KCAL pic.twitter.com/rldx2WRvy0 — The SAINT JAMES Show (@SaintJamesShow) March 18, 2023

We are on @kcalnews right now on Channel 9 and streaming on CBS News Los Angeles! Join us! ☕️☀️ pic.twitter.com/aGJPQSwic6 — Rachel Kim (@CBSLARachel) February 4, 2023