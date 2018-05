הביטול המסחרר של "רוזאן", שעות ספורות לאחר שהכוכבת רוזאן בר צייצה ציוץ גזעני, מכה גלים לאט בהוליווד כאשר כוכבים רבים, ביניהם גם כוכבי הסדרה, הגיבו באופן פומבי לביטול באמצעות הרשתות החברתיות. רובם ככולם משבחים את החלטת רשת ABC לנתק כל קשר עם בר, ובו מזמן מגנים אותה וטוענים שהאמרה שלה לא מקובלת עליהם ולא מייצגת אותם, הן כצופים והן כחברים שלה.

בראש ובראשונה שרה גילברט, שגילמה בסדרה את בתה דרלין והייתה הכוח המניע מאחורי הריבוט, כתבה כי "ההערות האחרונות של רוזאן על ואלרי ג'רט, ועל הרבה מעבר לזה, הן מתועבות ולא משקפות את האמונות שלנו כחברי הקאסט והצוות או כל מי שמקושר לסדרה שלנו. אני מאוכזבת מהפעולות שלה, בלשון המעטה. זה עצוב וקשה מאוד לכולנו, כי יצרנו סדרה שאנחנו מאמינים וגאה בה, ושהקהל אוהב - סדרה שהיא נפרדת מהדעות והמילים של חברת קאסט אחת".

Roseanne’s recent comments about Valerie Jarrett, and so much more, are abhorrent and do not reflect the beliefs of our cast and crew or anyone associated with our show. I am disappointed in her actions to say the least. — sara gilbert (@THEsaragilbert) 29 במאי 2018

גם השחקן מייקל פישמן, שגילם בסדרה את בנה של רוזאן די ג'יי, פרסם הצהרה ארוכה בה טען כי אתמול היה אחד מהימים הקשים ביותר בחייו, וכי הוא מזועזע מההתנהגות של רוזאן: "אני מגנה את ההצהרות הללו באופן תקיף, הן מגונות ובלתי נסבלות, והן סותרות את כל האמונות וההשקפות שלי על החיים והחברה".

השחקנית הצעירה אמה קני, שהשתתפה בריבוט בתור נכדתה של רוזאן האריס, טענה כי התפטרה עוד לפני ששמעה על הביטול: "כשהתקשרתי למנהל שלי כדי להפסיק לעבוד ב'רוזאן', נאמר לי שהיא בוטלה. אני מרגישה מועצמת על ידי וונדה ו-ABC, שעמדו על הערכים שלהם כנגד כוחניות. בריונים לעולם לא מנצחים". קני מתייחסת לוונדה סייקס, קומיקאית ושחקנית ידועה שלקחה חלק בכתיבת העונה האחרונה, והודיעה בטוויטר כי היא פורשת לאחר שקראה את הציוצים של רוזאן.

As I called my manager to quit working on Roseanne, I was told it was cancelled. I feel so empowered by @iamwandasykes , Channing Dungey and anyone at ABC standing up for morals and abuse of power. Bullies will NEVER win. — Emma Kenney (@EmmaRoseKenney) 29 במאי 2018

I will not be returning to @RoseanneOnABC. — Wanda Sykes (@iamwandasykes) 29 במאי 2018

כמו כן, סלבריטאים ואנשי תעשייה רבים מיהרו להגיב גם הם: השחקנית דברה מסינג ("וויל וגרייס") כתבה: "הרגע שמעתי ש'רוזאן' בוטלה, התגובה שלי - דמעות. אני מרגישה הקלה והוקרת תודה. השנאה שנפלטת ממעגל תומכי טראמפ השפיעה על הנפשות והפסיכולוגיה שלנו. לא האמנתי שזה יקרה. איבדתי אמונה. תודה, ABC".

I just heard #rosanne is cancelled. My reaction— tears. I am so relieved and grateful. The hate that has been spewing from those in Trump’s orbit has really taken a toll on all of our souls and psyches. I didn’t believe it would happen. I had lost faith. Thank you @abc . — Debra Messing (@DebraMessing) 29 במאי 2018

השחקן דון צ'ידל צייץ לינק לכתבה שמפנה לביטול וכתב – "אופס", בעוד הקומיקאי קומייל נונג'יאני כתב: "אני שמח ש'רוזאן' בוטלה, שום דבר טוב לא יצא מכל הדבר הזה". הקומיקאי בילי אייכנר ציין כי "איכשהוא נשרוד בלי לפגוש בקי שלישית", בעוד מייק שור (יוצר "מחלקת גנים ונוף") צייץ תמונה של רוזאן בתחפושת היטלר וכתב – "מי היה יכול לצפות את זה?". ויולה דייויס הודתה לרשת ABC בעוד שונדה ריימס ציינה כי רוזאן קיבלה את מה שמגיע לה, אבל היא מרחמת על אנשי הצוות המובטלים.

Man. Who could’ve seen this coming? pic.twitter.com/vtTpCfFWhP — Ken Tremendous (@KenTremendous) 29 במאי 2018

Somehow we'll all have to survive without meeting a THIRD BECKY. — billy eichner (@billyeichner) 29 במאי 2018

Thank you Channing Dungey!https://t.co/VIlKTF9y7Z — Viola Davis (@violadavis) 29 במאי 2018

I'm glad Roseanne is canceled.



The backlash to its cancellation is going to be a deafening nightmare.



Nothing good has come of this entire thing. — Kumail Nanjiani (@kumailn) 29 במאי 2018

But honestly she got what she deserved. As I tell my 4 year old, one makes a choice with one’s actions. Roseanne made a choice. A racist one. ABC made a choice. A human one. — shonda rhimes (@shondarhimes) 29 במאי 2018

When your show got canceled, but you’re not racist. pic.twitter.com/Do2n37Akij — Zach Braff (@zachbraff) 29 במאי 2018

רוזאן בר עצמה, לאחר שהתנצלה ופרשה אתמול מטוויטר, חזרה לרשת החברתית לעוד ציוץ אחד, בו טענה כי ההערות שלה נאמרו בהשפעת כדורי שינה: "אל תרחמו עלי, השעה הייתה 2 בלילה והייתי על אמביאן, וזה היה גם יום הזיכרון, עשיתי משהו בלתי נסלח אז אל תגנו עלי".