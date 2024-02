כשמייקל רפפורט הנחה את האוסקר: 134 חטופים עדיין בשבי חמאס, ורבים ממובילי דעת הקהל בעולם אינם פוצים פה. אצל כוכבי הוליווד שדווקא אוהבים להתגייס למען מטרות נעלות, השתיקה רועמת מכולם - ואמש (ד') השחקן והקומיקאי היהודי-אמריקאי מייקל רפפורט חזר ל"ארץ נהדרת" במערכון נוסף, שדימה טקס אוסקר אלטרנטיבי ולא היסס להיכנס חזיתית באלו שבוחרים לשבת ולצפות מהצד.

מאז שידור המערכון הנוקב - הרשת סוערת. רפפורט עצמו לקח את ההסברה צעד אחד קדימה ואף שיתף את הקטע בעמוד ה-X (לשעבר טוויטר) שלו. "מה היה קורה אם הייתי מנחה את האוסקר", כתב והתייחס לטקס פרסי האקדמיה העתידי, "אני חושב שזה היה יכול להיות אדיר. תודה ל'ארץ נהדרת' שנתנו לי את ההזדמנות להציג את היכולות שלי". השיתוף של רפפורט עומד על למעלה מ-300 אלף צפיות, ובין המפיצים מעבר לים ישנם גם הפוליטיקאי הצרפתי אורליאון ורון ואיש העסקים אדם מילשטיין שכתב: "מערכון אדיר לחלוטין".

What if I hosted the Oscars? I think it would be awesome! Thanks to @Eretz_Nehederet for giving me the opportunity to showcase my hosting skills! pic.twitter.com/jJgsmYJoAC — MichaelRapaport (@MichaelRapaport) February 28, 2024

Absolutely epic skit from Israel’s @Eretz_Nehederet with @MichaelRapaport:



pic.twitter.com/tZJU63jgaM — Adam Milstein (@AdamMilstein) February 28, 2024

במערכון המדובר, כאמור, רפפורט הביע ביקורת כלפי אלו ששומרים על שתיקה רועמת - על הבמה הנוצצת וככל הנראה המוכרת ביותר עולם. "ברוכים הבאים לטקס פרסי האקדמיה ה-96", פתח רפפורט את דבריו, "ערב טוב למיליוני הצופים בבית ול-134 החטופים הישראלים שצופים בבנו ממנהרות החמאס בעזה. יש לכם הרבה במשותף עם הקהל היפהפה שנמצא כאן הערב. אף אחד מכם אכל כבר כמעט ארבעה חודשים, בטח בשנה הבאה הדיאטה של החטופים תהיה פופולרית יותר מאוזמפיק".

צילום: ארץ נהדרת, קשת 12

"אני לא מאמין שכבר עברו ארבעה חודשים - האורך של הקאט הראשון של 'רוצחי פרח הירח', אני אוהב אותך מרטי, אתה הגדול מכולם", המשיך רפפורט בנאום שבמהלכו אוזכרו לא מעט מהשמות הגדולים ביותר בתעשייה, בהם כאמור הבמאי מרטין סקורסזה, "בכל מקרה, יפים שלי, אני יודע שאתם חושבים על החטופים בעזה כל הזמן, אתם פשוט לא מדברים עליהם. אם חמאס היה תוקף את ישראל וחוטף את כל הדולפינים הייתם חושבים קסדות בצורת דולפין וזורקים טונה על הפודיום".

על רקע שתיקת העולם וההימנעות מגינוי מעשי האונס והתקיפה המינית שבוצעו באירועי 7 באוקטובר, רפפורט הפנה אצבע מאשימה גם כלפי אחת השחקניות המוכרות והמוערכות בעולם, ג'וליה רוברטס. "חס וחלילה אם חמאס היה אונס את פערי השכר המגדריים", הוא אומר, "ג'וליה רוברטס הייתה רצה לתוך עזה בעצמה עם קלצ'ניקוב - אבל אני בטוח שהחטופים מבינים את השתיקה שלכם והם סולחים לכם, הוליווד". צילום: ארץ נהדרת, קשת 12

המערכון המשיך - ורפפורט שם הפעם על המוקד את דעת הקהל, שככל הנראה מפחידה הרבה יותר את אלו שבוחרים לצפות מהצד, מאשר ארגון טרור: "כן, אני יודע - אתם לא רוצים להתעסק עם דור ה-Z הידועים לשמצה והמפחידים, הם הרבה יותר מסוכנים מחמאס. הם יכולים להרוג אותך בטיקטוק ואז להתאבד כי הם לא קיבלו מספיק לייקים, אני יודע, זה מפחיד. מי רוצה שיבטלו אותו בטיקטוק? זה מקום מאוד מפחיד".

ואז הגיע רגע האמת של הטקס היוקרתי - חלוקת הפרסים. "זו הייתה שנה מרגשת בהוליווד, אז החלטנו להוסיף קטגוריות מרגשות מאוד", אמר בפני בכירי התעשייה ההוליוודית ושאל, "מי זכה בפרס 'השחקן הטוב ביותר שהרוויח מיליונים כשגילם יהודי סטראוטיפי נוירוטי עם שיער על הגב ועדיין לא מוכן להפגין סולידריות? וכשלבסוף תגיד משהו פוליטי, זה יהיה על לגליזציה של גראס?'".

בתשובתו, התייחס רפפורט לקומיקאי היהודי סת' רוגן. "סליחה, אני צוחק, סת', אתה אדיר והקרמיקה שלך נהדרת, איכות של מוזיאון, תתכוננו, המוזיאון לאומנות מודרנית. ומי יזכה בפרס הנחשק 'השחקנית הלא תומכת הטובה ביותר הלובשת שמלה שחורה כחמאה על התנהגות מינית לא נאותה, אבל מפחדת מדי לענות הערב סרט צהוב?' נכון, התנהגות מינית לא נאותה, אתן יודעות על מה אני מדבר, נכון? מה לעזאזל אתן חושבות שקורה לחטופות עכשיו? חמאס גורם להארווי ויינשטיין, להיראות כמו פיטר פן".

"וכמובן מי ילך הערב הביתה עם פרס 'השחקן הטוב ביותר שמגלם יהודי מת כדי לקבל אוסקר אבל לא אומר כלום על תינוקות יהודים שעדיין בחיים בשבי?'", אמר בזמן שבראדלי קופר נראה על המסך, "דרך אגב המפסיד צריך להחזיר את האף המזויף שלו - לא מגיע לכם השנוז שלנו, מה הבעיה? תעזבו אותי, מה הבעיה?".

לבסוף, הוליווד לא הצליחה לשאת את הביקורת הישירה - ורפפורט הורד מהבמה. ליאת הר לב, בדמותה של כוכבת הוליוודית אקראית, התייחסה לתקרית שבה וויל סמית' סטר לקומיקאי כריס רוק במהלך טקס האוסקר של שנת 2022, זאת בעקבות בדיחה על חשבונה של זוגתו, ג'יידה פינקט סמית'. "אנחנו מתנצלים על ההפרעה הזאת, וויל סמית' - אם אתה כאן, אתה יכול בבקשה לעלות על הבמה ולהושיט יד?", אמרה.

כאמור, זו אינה הפעם הראשונה שבה הקומיקאי הגיע ל"ארץ נהדרת" מאז פרצה המלחמה. במערכון סאטירי לפני כחודשיים וחצי, רפפורט נכנס לנעליו של פרופסור דמבלדור - בביקורת על שתיקת ראשי אוניברסיטאות העילית בארצות הברית בכל הקשור לאיום על סטודנטים יהודים בקמפוס. "אם לא הבנתם את המטאפורה זה בגלל שאתם טיפשים כמו בוגר הרווארד", אמר אז במערכון.