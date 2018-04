"אביב או אייל": מה מצפה לכם בתכנית החדשה?

אביב או אייל? השאלה הזאת מפלגת את חובבי המוסיקה בארץ כבר שנים רבות, וכעת היא קיבלה פורמט טלוויזיוני מיוחד. באירוע השקה של תחרות המוזיקה החדשה של אייל גולן ואביב גפן בקשת 12, הגיעו שני הזמרים שהסתכסכו לא פעם בעבר. למסיבת עיתונאים בה נחשף הפורמט המוזיקלי החדש. כבר באירוע הקצר היה אפשר להבחין בניצוצות שעפו באוויר וארז טל, שהנחה את האירוע וגם ינחה את התכנית עצמה, התייחס לרגשות הסוערים: "לפני חצי שנה זה היה רק חלום בלהות, כמובן בראש של שניהם. קצת התכסחתם, נכון?". גולן ענה בחיוך, "אבל אביב, אתה התחלת". Let the games begin VS הכנות לקרב המוסיקלי של כל הזמנים - אביב או אייל? #בקרוב #קשת12 @keshet12 @eyalgolan1 @avivgeffenmusic @ereztal #הטלוויזיה_של_ישראל A post shared by קשת12 (@keshet12) on Apr 25, 2018 at 12:50am PDT טל המשיך הלאה להציג את השופטת השלישית בתכנית, מירי מסיקה, שתשמש כ"בוררת" בין השניים: "הם אמרו דברים קשים אחד על השני, ולכן צריך מבוגרת אחראית. הבוררת מירי מסיקה". מסיקה מיד נשאלה גם את השאלה שנשמע עוד הרבה בקיץ הקרוב - אביב או אייל? "אם שניהם היו שוכבים", השיבה, "הייתי נולדת אני. שרה מרוקאית, שרה רוק, תהיה פה בסוף אהבה גדולה בסוף העונה, תאמינו לי". כדי להזכיר לשניים ולקהל במקום בדיוק עד כמה היריבות בין השניים מרה וארוכה, טל בחן את כל אחד מהם, ואת מסיקה, על אמירות קשות שנאמרו על ידם. כולן, כמובן, נאמרו לאורך השנים מעל דפי העיתון והפייסבוק. "אם את צודקת", הודיע טל למסיקה, "את חוזרת בפרארי של אייל. אם את טועה, את חוזרת בקורקינט של אביב". בהמשך יואב צפיר, שעורך את התכנית יחד עם אורי סלעי, הצטרף כדי להסביר את חוקי הפורמט. כדי להיכנס לתכנית, כל מתמודד יאלץ לעבור שני אודישנים: אודישן אינטימי ואודישן מול קהל. האודישן האינטימי מתרחש בסטודיו שיחולק לשניים - חדר הירח ששייך לאביב, וחדר השמש שייך לאייל. הרעיון הזה, אגב, הציע גפן בעצמו. כדי לעבור הלאה, מתמודד יצטרך הסכמה משני הזמרים שיתדיינו ביניהם בנושא. אם אחד מהם מעביר והשני לא, מסיקה יכולה "להציל" את המתמודד ולהטיל וטו על ההחלטה במקרים בודדים. בסוף האודישן, כל אחד מהזמרים יעבוד עם המתמודד על שיר משלו יחד עם הלהקה האמיתית של כל אחד מהם. המתמודד יכין את שני השירים למבחן הקהל, שיקבע מי ימשיך הלאה יחד עם מסיקה. ברגע האמת, עליו לבחור איזה מהשירים לבצע וברגע שהחליט, המסך ירד על מי מהם שלא נבחר. השמש מול הירח. יואב צפיר עם גפן, מסיקה וגולן | צילום: אביב חופי אחרי ביצוע השיר מול הקהל, הצופים יצטרכו לבחור האם להעביר את המתמודד או לא על ידי הדלקה של אור שנמצא בכיסאות. כדי לעבור, המתמודד זקוק למכסה מסוימת של אור כדי לעבור, כשלמסיקה יש אור משלה להשפיע על ההחלטה. "אור גדול ממש", כפי שהסבירה במסיבת העיתונאים. בסיום האירוע הציגו את תוצאות ההצבעה בתחרות שהושקה ביום העצמאות, "אייל או אביב", בה גפן ביצע את "צליל מיתר" של גולן, וגולן ביצע את "האם להיות בך מאוהב" של גפן. מסיקה נשאלה איזה מהביצועים העדיפה, וסיפקה תשובה עוקצנית אך מפרגנת: "אייל, היה לי ברור שישיר יפה שיר של אביב, ואביב לוקח קול של זמיר וכאילו ירצח אותו עם הקול שלו... אבל יצא מדהים, אני חולה עליך". עוד אמרה מסיקה כי קשה לה לבחור בין השניים, כי "זה שני עולמות, כמו לשאול מה אוהבת יותר סטייק או גלידה". אזכור הסטייק גרר צחוק מהנוכחים וצפיר הציע, "אפשר לוותר על הבחירה במילה סטייק". "אם כבר התחלת עם סטייק", התערב גולן, "תמשיכי לשוקולד". מסיקה לא נבהלה מהרפרנס הנפיץ ואישרה, "זה כמו בנשים. כל אחת יפה, יש לה איכויות אחרות". גולן אמר כי גם הוא אהב את הביצוע של גפן והוסיף, "כל הצפיות שלך זה אני... אתה יודע כמה אני נכנס?". אחרי שכל הנוכחים הימרו על זהות המנצח (מסיקה וגפן בחרו בגולן, וגולן בחר בגפן) צפיר חשף את תוצאות ההצבעה. אייל ניצח כמובן, אבל בפער קטן של 52 אחוזים מול 48 אחוזים. לדברי צפיר, "זה בדיוק לאן שהתכנית הולכת, מפגש בין שני עולמות תרבותיים אמיתיים שקיימים פה בארץ". הוא הוסיף כי, "אולי יש סיכוי לדיבור אמיתי. יש אנרגיה חיובית למרות המחלוקות ועם זה ננצח בסוף כאן במדינה", וסיכם, "אני נוסע בשבת לאירוויזיון, תאחלו לי בהצלחה עם נטע". {title}





