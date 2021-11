מגישת חדשות ברשת פוקס ניוז, לורה אינגרהאם שברה ביממה האחרונה את הרשת, אחרי שהתבלבלה בשידור חי כשהסדרה "את" ׁ(You) של נטפליקס, עלתה לדיון. ריימונד ארויו, פרשן קבוע בתוכניתה, הגיע לדבר על היחס של סדרות טלוויזיה לנושאים מסוימים, בין היתר לחיסונים וקורונה. כשארויו הזכיר את הלהיט של ענקית הסטרימינג, הדיאלוג בין השניים, שהזכיר לרבים מערכון של צמד הקומיקאים אבוט וקוסטלו, החל להשתבש.

"צפיתי בפרק של 'את', והתחילו לדבר שם על חצבת", אמר הפרשן כחלק מהדיון שניהלו השניים. כשהיא נראית מבולבלת ספק מבוהלת, אינגרהאם התערבה: "רגע, רגע, רגע", היא אמרה, "מתי הזכרתי חצבת?". הוא השיב לה: "אני לא יודע, זה היה ב'את'" - או כפי שהיא הבינה את זה - "זה היה עלייך". "מה היה עליי? על מה אתה מדבר?", וארואוי עונה לה: "החצבת והפרק על החיסון היו ב'את'".

