השחקנית אנני וורשינג, כוכבת סדרת האקשן "24", שידועה גם בתפקידיה בסדרות "מכושפות", "פשע מן העבר" ו"יומני הערפד" מתה בגיל 45 לאחר מאבק במחלת הסרטן. כך אישר הערב (ראשון) היחצ"ן שלה.

וורשינג לקחה חלק בסדרות נוספות, ובהן "מסע בין כוכבים: פיקרד" ו"בוש", גם לאחר שאובחנה כחולת סרטן ב-2020, והייתה מוכרת גם הודות למשחק המחשב "The Last of Us" שבו דיבבה את דמותה של טס. היא הניחה אחריה בן זוג ושלושה ילדים.

"חלל קודר נפער בנשמות המשפחה הזאת היום", מסר בעלה, השחקן סטיבן פול בהצהרה שפרסם. "אבל היא השאירה לנו את הכלים למלא אותו. היא מצאה ניסים ונפלאות ברגעים הפשוטים. היא לא הייתה צריכה מוזיקה בשביל לרקוד. היא לימדה אותנו לא לחכות להרפתקה שתמצא אותנו. להתראות חברה שלי".

ג'ון קסאר, במאי ומפיק הסדרה "24", בה שיחקה וורשינג בתפקיד הסוכנת רנה ווקר, ספד לה גם: "הלב שלי נשבר ליותר חתיכות ממה שאני יכול לספור. אנני הגיעה לעולמי עם לב פתוח וחיוך מידבק. מנופפת בכישרון שכזה. אנני הפכה ליותר מקולגה, היא הפכה חברה אמיתית עבורי, עבור המשפחה שלי ועבור כל חבר צוות שעבד איתה.

"חסרונה יורגש על ידם ועל ידי המעריצים שאיתם תמיד מצאה זמן לתקשר. אנני את תחסרי, הותרת חותם, וכולנו טובים יותר בשל כך".