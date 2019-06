רני רהב במתקפה על ליאור שליין: "משתין עליך"

אחרי שב"גב האומה" שליין לעג במונולוג שלו לתכנית של רני רהב ושרון גל ולזאת של אופירה וברקוביץ',ורמז כי הצופים בתכניות אלה 'טיפשים', רהב לא נשאר חייב ויצא למתקפה חריפה על שליין: "אתה יצור דפקטיבי לחלוטין שמקנא באופירה וברקו ובשרון ובי וזה פתטי". — ran rahav (@RahavRan) June 14, 2019 בפוסט באינסטגרם העלה היחצ"ן והמגיש סדרת סרטונים, כשבאחד מהם רואים בובה קטנה מטילה את מימיה שברקע רהב אומר: "מר שליין. אני פשוט משתין עליך". בסרטון נוסף אמר רהב כשהוא מחזיק בובה אחרת: "מר שליין, אתה מבין בדמוקרטיה? אתה לא דמוקרטי. אתה רוצה דמוקרטיה של שליין ואני רוצה מדינה דמוקרטית". View this post on Instagram A post shared by rani rahav (@mr_rahav) on Jun 14, 2019 at 10:43am PDT

בפוסט שמצורף לסרטונים כתב רהב "מה עשית בחיים העלובים שלך? מה? הקמת עסק? היית שחקן כדורגל נערץ? הקמת אתר אינטרנט? היית ונשארת מגיש תוכנית סאטירה בינונית לחלוטין, ביפן היו עושים חרקירי על רייטינג עלוב כשלך ועוד בפריים טיים". {title}





