השחקן מת'יו פרי, כוכב הסדרה "חברים", הלך לעולמו בגיל 54, כך מדווח האתר TMZ הלילה (ראשון). לפי הדיווח, פרי נמצא מת בג'קוזי בבית פרטי באזור לוס אנג'לס כשכוחות הצלה הוזעקו למקום בעקבות דיווח על אירוע לבבי. עוד מדווח ב-TMZ כי לא נמצאו סמים בזירה.

פרי זכה לתהילה בעיקר בזכות תפקידו כצ'נדלר בינג בקומדיית המצבים המצליחה "חברים". הוא נולד במסצ'וסטס שבארה"ב ב-1969. הוריו התגרשו כשעוד היה תינוק ואימו נישאה לעיתונאי קנדי. אחרי גירושי הוריו פרי גדל והתחנך בקנדה עם אימו ובן זוגה השני.

בגיל 15 עבר להתגורר עם אביו בלוס אנג'לס, וזמן קצר לאחר מכן התחיל להתנסות במשחק. בתחילה לוהק לתפקידי אורח בסדרות טלוויזיה שונות. בתחילת שנות ה-90, כשהיה בן 24, ניסה פרי להשיג אודישן לפיילוט של הסדרה "Six of One" של מרתה קאופמן ודייוויד קריין, שלאחר מכן נקראה "חברים". תחילה היוצרים לא שקלו אותו כמועמד בגלל התחייבויות קודמות של פרי. כאשר התאפשר לו להיבחן, הוא קיבל את התפקיד של צ'נדלר בינג.

"חברים" הפכה להצלחה כבירה ברחבי העולם ושודרה במשך עשר עונות -מ-1994 עד 2004. על תפקידו כצ'נדלר, פרי קיבל מועמדות לפרס אמי לשחקן הראשי הטוב ביותר בסדרת קומדיה ב-2002. במקביל לכיכובו בסדרה, פרי הופיע סרטים שונים, בהם "צריך שלושה לטנגו" ו"ללכת על הכול".

מת'יו פרי כצ'נדלר בינג ב"חברים" | צילום: באדיבות yes, יחסי ציבור

לאורך השנים התמודד פרי עם שורה של התמכרויות לסמים ולאכוהול, כולל בתקופה של שיא תהילתו כשכיכב ב"חברים". פרי אושפז ונכנס למכוני גמילה מספר רב של פעמים.

בשנה שעברה הוציא פרי את ספרו "חברים, מאהבות והדבר הגדול הנורא". בספר חשף פרי בפתיחות את התמכריותיו לסמים. בריאיון לקראת יציאת הספר באוקטובר אשתקד פרי סיפר על ההחלטה לשתף את הציבור במידע האישי, ואמר שהיא נועדה לעזור לאנשים אחרים המתמודדים עם נסיבות דומות. "סביר להניח שהעובדה ששיחקתי ב'חברים' תגרום לכך שיותר אנשים יקשיבו לי", אמר בריאיון. "אז אני חייב לנצל את זה. אני צריך לעזור לכמה שיותר אנשים".

את הספר פותח פרי עם גילוי על כך שכמעט מת לפני חמש שנים, כשהיה בן 49. הוא סבל מנקב במערכת העיכול שלו, אחרי שהמעי הגס שלו נפגע כתוצאה משימוש יתר באופיואידים. הוא נכנס לתרדמת של שבועיים, אושפז למשך חמישה חודשים וחובר למכשיר אקמו. "כשהובהלתי לבית החולים, הרופאים אמרו למשפחה שלי שיש סיכוי של 2% שאני אחיה".