השחקן והקומיקאי בוב סאגט הלך לעולמו הלילה בגיל 65. סאגט, שהיה ידוע בזכות תפקידו כאב דני טאנר ב"צער גידול בנות", נמצא מת במלון ריץ קרלטון אורלנדו. על פי הודעת המשטרה אין חשד לפלילים ובחדרו לא נמצאו סמים. חבריו ההמומים של סאגט הגיבו וספדו לו ברשתות החברתיות.

"אני שבור. אני הרוס. אני בשוק מוחלט. לעולם לא יהיה לי חבר כמוהו. אני אוהב אותך כל כך בובי", כתב בטוויטר הקולגה והחבר ג'ון סטיימוס שגילם ב"צער גידול בנות" את דמותו של ג'סי קאטסופוליס. השחקן דייב קולייר, שגילם בסדרה את דמותו של ג'ואי גלדסטון, פרסם בחשבון האינסטגרם שלו תמונה עם סאגט וכתב "אני לעולם לא אשחרר, אח. אוהב אותך". השחקנית קנדיס קמרון בורה, שגילמה את בתו, כתבה לפני שעות ספורות: "אני לא יודעת מה להגיד. אין לי מילים. בוב היה אחד מבני האדם הכי טובים שהכרתי בחיי. אהבתי אותו כל כך".

"בוב היה האדם הכי אוהב, רחום ונדיב. אנחנו עצובות מאוד שהוא כבר לא איתנו אבל יודעות שהוא ימשיך להיות לצדנו, להנחות אותנו בחן כמו שהוא תמיד עשה", ספדו לו התאומות מרי-קייט ואשלי אולסן בהצהרה שמסרו לאתר פייג' סיקס. "אנחנו חושבות על בנותיו, אשתו והמשפחה ושולחות את תנחומינו".

בין היתר, סאגט ליווה בקולו את תשע עונותיו של הסיטקום "איך פגשתי את אמא" וגילם את דמותו של טד מההווה. "אני אפילו לא יודע מה להגיד על בוב סאגט. אהבתי אותו והייתי בר מזל לעבוד עם מישהו כל כך מצחיק, מלא בנשמה וטוב לב", ספד לו אחד מיוצרי הסדרה קרייג תומאס. "התפקיד שלו ב'איך פגשתי את אמא' היה קול בעתיד, שמסתכל על כל מורכבות החיים עם חיוך, וזו הצורה בה אזכור אותו תמיד. ליהקנו שחקן אחר לתפקיד קולו של טד מהעתיד כי אהבנו את הרעיון של אתה מהעתיד שמספר לך מהעבר שהכל הולך להיות בסדר, העליות... הנפילות... אתה תעבור את זה... תודה שסיפרת לנו בוב... ושגרמת לנו להרגיש שזה נכון".

"בוב סאגט, פשוט המצחיק ביותר והנחמד ביותר..." כתב עליו הקומיאקי ג'ון סטיוארט, והקומיקאי מארק מרון הוסיף: "אוי לא. נוח בשלום בוב סאגט. באמת אחד הבחורים הכי נחמדים, וכל כך מצחיק. עצוב מאוד". בני משפחתו של סאגט מסרו בהודעה ל-CNN: "בוב היה הכל בשבילנו ואנחנו רוצים שיידעו עד כמה הוא אהב את המעריצים שלו, עד כמה הוא אהב להופיע על הבמה ולאחד בין אנשים מכל הסוגים. אנחנו מבקשים שפרטיותנו תכובד, אבל מזמינים אתכם לזכור את האהבה והצחוק שבוב הביא לעולם". סאגט הותיר אחריו אישה ושלוש בנות.

