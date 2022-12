"האיר כל חדר שנכנס לתוכו": כוכב הטלוויזיה סטיבן "טוויץ'" בוס, מי שהיה במשך שנים הסיידקיק של אלן דג'נרס בתוכנית האירוח המצליחה שלה, שם קץ לחייו בגיל 40. טוויץ', שהיה רקדן, כוריאוגרף, שחקן, מפיק ומנחה, התפרסם לראשונה בשנת 2008 כשהגיע לגמר תוכנית הריאליטי "So You Think You Can Dance". "אנחנו אוהבים אותך, מתגעגעים אליך, ותמיד נשמור לך את הריקוד האחרון שלנו", מסרה אלמנתו בהודעה לתקשורת.

לפי דיווח של TMZ, אשתו של טוויץ' פנתה אתמול למשטרת לוס אנג'לס בטענה שעזב את ביתם המשותף ללא רכבו הפרטי, וזמן קצר לאחר מכן הוא נמצא ירוי בחדר מלון סמוך. אשתו, הרקדנית אליסון הולקר, סיפרה למגזין People כי "סטיבן האיר כל חדר שנכנס לתוכו. הוא העריך את המשפחה, החברים והקהילה שלו יותר מכל דבר אחר, ודבק באהבה ואור. הוא היה עמוד השדרה של המשפחה, הבעל והאבא הטוב מכולם, והשראה למעריצים שלו". טוויץ' והולקר גידלו שלושה ילדים, שניים מתוכם ביולוגיים והשלישית מאומצת, מנישואיה הקודמים של הרקדנית.

לאחר שהתפרסם בריאליטי הריקודים, טוויץ' הצטרף לתוכניתה של דג'נרס בשנת 2014 והתמקם בעמדת הדי ג'יי שהפכה למזוהה איתו. הוא נהג להחליף מעת לעת את דג'נרס על כס המנחה, ובשנת 2020, כשזו התמודדה עם משבר תדמיתי הכולל האשמות בבריונות וגזענות על הסט, הוא הצטרך לצוות ההפקה כמפיק בפועל. טוויץ' ליווה את דג'נרס עד השידור האחרון בהחלט שלה, שהתקיים במאי השנה, וכחלק מלקיחתו תחת חסותה הוא אף שולב בשעשועון "Game of Games" בהנחייתה.

טוויץ' והולקר, שנישאו לפני תשע שנים וציינו את יום הנישואים שלהם בשבת האחרונה, הפכו לצמד פופולרי ברשתות החברתיות והנחו במשך שנתיים תוכנית ריאליטי בדיסני+ המוקדשת לחתונות המתקיימות בפארקי השעשועים של התאגיד המצליח. בנוסף, טוויץ' שיחק ורקד בסדרת סרטי "סטפ אפ" וב"היירספריי" ו"מג'יק מייק XXL", ומוקדם יותר השנה הנחה את תוכנית הריאליטי "The Real Dirty Dancing" ששודרה ברשת פוקס האמריקאית במשך חודש אחד בלבד. הפוסט האחרון שלו ברשתות החברתיות עלה לפני יומיים בלבד, והציג אותו ואת הולקר בריקוד משותף.

מתמודדים עם מחשבות אובדניות? אל תהססו לפנות לעזרה

ער"ן - עזרה ראשונה נפשית במספר הטלפון 1201

ניתן לפנות גם במייל דרך עמוד האינטרנט

או במסרון (SMS) למספר 0768844400