"נגמור את ישראל, אמריקה הבאה בתור": לצד הלחימה הצבאית, בשבועות האחרונים ישראל נמצאת בעיצומה של מערכה מורכבת לא פחות על דעת הקהל העולמית. אחד המוקדים המרכזיים במלחמת ההסברה והתודעה הוא האוניברסיטאות בארצות הברית, שם סטודנטים רבים מקיימים הפגנות פרו-פלסטיניות ופועלים נגד ישראל ויהודים.

אמש (א') במהדורה המיוחדת של "ארץ נהדרת", התייחסו לתמיכת הסטודנטים הצעירים בחו"ל בחמאס ובפלסטינים, כשהציגו במערכון באנגלית, שכבר הפך ויראלי ברשת, שני "סטודנטים", בגילומם של ליאת הר לב ותמיר בר, באוניברסיטת "קולומביה האנטישמית". במערכון השניים מגנים את ישראל ומציגים אותה כשקרנית. השניים הגדילו לעשות וגם אירחו את אבו פטואה, מחבל חמאס בעזה, וגילו כלפיו אמפתיה למרות שהוא לא התבייש לומר כי אחרי ישראל, אמריקה הבאה בתור.

"שלום לכולם, אנחנו בשידור חי ביוטיוב עם חדשות קולומביה האנטישמית. לפה כולם מוזמנים, LGBTQH, כש-H מייצג כמובן את חמאס", אמרה התלמידה בגילומה של ליאת הר לב. "אני ממש מעריץ את חמאס, זה כל כך טרנדי", הוסיף החבר שלצידה, שאותו שיחק בר.

השניים קראו בהתלהבות קריאות "חופש לפלסטין", טענו כי הפרופגנדה הישראלית רעילה ופקפקו בעובדה שאכן יש חטופים ישראלים בעזה. "הם חושבים שאנחנו טיפשים? אני עושה תואר באסטרולוגיה קווירית פוסט קוליניאלית. יהודים מלכלכים את העולם, ולא אני לא אנטישמי, אני גזען פלואידי", טען הסטודנט בזמן שהשליך על הרצפה את מודעת החטופים.

לצד השנאה לישראל, המערכון הבליט את החמלה, הכביכול פרוגרסיבית, של סטודנטים אלו בחמאס - ושני הצעירים שוחחו עם מחבל חמאס, שנמצא כעת במנהרות מתחת לבית החולים ברצועה. גם כשהטרוריסט התבטא בצורה פוגענית כלפי הקהילה הלהט"בית, השניים בחרו לפרש את דבריו בצורה חיובית והזמינו אותו לאמריקה. "קודם נגמור את ישראל, ואמריקה תהיה הבאה בתור. אתם כל כך טיפשים. אפילו לא אטרח להרוג אתכם, בזבוז כדורים. עדיף שתהרגו את עצמכם", ענה להם.

"חסר לך משהו, אוכל, תרופות?". הסטודנטים דואגים לשלומו של מחבל החמאס | צילום: מתוך "ארץ נהדרת", קשת 12

בדומה למערכון הקודם באנגלית של "ארץ נהדרת" שזכה לתהודה עולמית, נראה שגם הפעם מדובר בהצלחה ויראלית שכבר זכתה לשיתופים רבים ותגובות. גם ממגישת המהדורה המרכזית, יונית לוי, שיתפה את המערכון בציוץ ב-X, שהגיע עד כה לחשיפה של חמישה מיליון צפיות. "התוכנית מספר אחת בישראל לועגת לתמיכה בחמאס בקמפוסי האוניבריטאות", כתבה לוי. עיתונאי ישראלי-צרפתי ג'וליאן בהלול הוסיף: "הסרטון גאוני. לכל ה'קווירים' וה'פמיניסטיות' האלה שלא רואים את הסכנה של חמאס".

"Columbia Untisemity": Israel's No. 1 Satire program mocks the support for Hamas on college campuses@mulisegev@Eretz_Nehederet pic.twitter.com/v3BogKbS5y — Yonit Levi (@LeviYonit) November 5, 2023

Cette vidéo est du génie.



Nouvelle séquence d'une célèbre émission satirique israélienne.



À tous ces "queers" et toute.s ces "féministes" qui ne voient pas le danger du #Hamas.



"Ils sont si accueillants et inclusifs"



Crédits : @Eretz_Nehederet pic.twitter.com/48JVs8ZuLp — Julien Bahloul (@julienbahloul) November 6, 2023

Funny but tragically true portrait of US universities by @Eretz_Nehederet .



pic.twitter.com/qVlSnnSVPL — Ellie Cohanim (@EllieCohanim) November 5, 2023