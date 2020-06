הגירסה האמריקאית של "להיות איתה" (שזכתה לשם "האופה והיפה", "The Baker and the Beauty") אמנם בוטלה שבועיים לאחר שסיימה את העונה הראשונה שלה - שמנתה תשעה פרקים בלבד - אבל מתברר שהפרקים הללו הספיקו להותיר רושם גדול מאוד על המעריצים. רשת ABC האמריקאית, שביטלה את הסדרה בעקבות נתוני רייטינג שנחשבו נמוכים, נאלצת כעת להתמודד עם דרישה חד משמעית: תחזירו את הסדרה לחיים.

מעריצי "האופה והיפה" התאגדו בימים האחרונים במטרה להקים עצומה אינטרנטית הקוראת להציל את הסדרה, עצומה שנכון לרגע זה חתומים עליה כמאה אלף גולשים. במקביל, מתכננים הגולשים גם מבצע איסוף תרומות ברשת, אם כי לא ברור מה מטרתו. התקווה הראשונית להחייאת הסדרה ניצתה בעקבות פוסט של כוכבת הסדרה, נטלי קלי (המגלמת את התפקיד המקביל לזה של רותם סלע), שכתבה: "האובדן של מישהו אחד הוא הרווח של מישהו אחר".

בראיון שהעניקה נשיאת רשת ABC קארי בורק לאחר הביטול היא טענה כי הסדרה אמנם נחשבה בתור "צפיית נחמה" עבר חלק מהצופים, אבל בסופו של דבר לא הצליחה להתחבר לרוב הקהל האמריקאי, ובוטלה בעיקר בגלל נתוני הרייטינג אותם רשמה. "זו סדרה שאני באופן אישי חיבבתי", אמרה, "היא מאוד מתוקה, אופטימית ומלאת תקווה והשראה, והלוואי שהיינו יכולים למצוא לה קהל גדול יותר". בנוסף, דווח כי המפיקים מחפשים בית חדש לסדרה, כזה שיוכל להקים אותה לתחייה.

"האופה והיפה", כאמור, מבוססת על "להיות איתה" של קשת 12, והתמקדה בדמותו של דניאל גרסיה (ויקטור ראוסק, "חמישים גוונים של אפור") אשר עובד במאפייה המשפחתית ועושה כל מה שמשפחתו הקובנית דורשת ממנו. במהלך בילוי במיאמי הוא פוגש בנועה המילטון (קלי), שהיא כוכבת בילנאומית ואייקון אופנה, והשניים מתאהבים ומפתחים מערכת יחסים - בדיוק כפי שקרה עם נועה הולנדר (סלע) ועמוס דהרי (אביב אלוש), בגרסה המקורית שיצר אסי עזר.

Guys we appreciate the love and well wishes following ABC’s decision not to renew us for a second season. But honestly their loss will be someone else’s gain, so stay hopeful and activated about the show while we find it the right home! Love u all #thebakerandthebeauty