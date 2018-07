למרות שחיקה הולכת וגוברת במעמדו, טקס ה"אמי", בו מחולקים מדי שנה פרסי האקדמיה האמריקאית לטלוויזיה, עדיין נחשב לאחד האירועים הטלוויזיוניים הגדולים והיוקרתיים של השנה. היום (12.7) ב-8 וחצי בבוקר שעון לוס אנג'לס, הכריזו סמירה ויילי ("סיפורה של שפחה", "כתום זה השחור החדש") וריאן אגולד ("הרשימה השחורה") על המועמדים בקטגוריות המרכזיות. במקביל, פורסמה באתר האקדמיה רשימת המועמדים המלאה. גם השנה, ניתן לראות את המאמץ שנעשה לכלול בקטגוריות השונות גם שחקנים ושחקניות שאינם לבנים, בעקבות מחאת השחורים בהוליווד כנגד טקסי הפרסים של השנים האחרונות. לא שזה נראה כמו אפליה מתקנת - המועמדויות האלה מוצדקות, ובכל זאת עדיין ניכר שהוליווד נותרה ברובה לבנה. זו הפעם הראשונה מזה 18 שרשת HBO לא מובילה את מספר המועמדויות, אלא נטפליקס, עם 112 מועמדויות סך הכל. רשימת המועמדויות לא תפתיע במיוחד את צופי הטלוויזיה. קטגוריית סדרת הדרמה הטובה ביותר היא הצפויה ביותר, עם מועמדויות של הסדרות המדוברות ביותר של השנה האחרונה: "משחקי הכס", "סיפורה של שפחה", "הכתר", "דברים מוזרים", "האמריקאים", "החיים עצמם" ו"ווסטוורלד". קטגוריית הסדרה הקומית הטובה ביותר היא גם הגדולה ביותר, עם שמונה מועמדויות סך הכל: "אטלנטה", "בארי", "שחור כזה", "תרגיע", "GLOW", ״גברת מייזל המופלאה״, "עמק הסיליקון" ו"קימי שמידט". נעדרה בשנה שעברה - "משחקי הכס" | צילום: באדיבות yes, יחסי ציבור "גברת מייזל המופלאה" מבית היוצר של איימי שרמן פלדינו ("בנות גילמור") קיבלה גם מועמדות בקטגוריית השחקנית הראשית בסדרה קומית, שלא במפתיע. רייצ'ל ברוסנהן זכתה לשבחים רבים עבור התפקיד, ויש לה סיכוי טוב מאוד לחטוף את הפרס, למרות שהיא מתמודדת מול שמות לא פחות מוצלחים כמו פמלה אדלון ("דברים טובים"), אליסון ג'ני ("ממי"), איסה ריי ("לא בטוחה"), טרייסי אליס רוס ("שחור כזה") ולילי טומלין ("גרייס ופרנקי"). לארי דיוויד מועמד בפעם השישית על תפקידו ב"תרגיע", ולצדו בקטגוריית השחקן הראשי בסדרה קומית: אנתוני אנדרסון ("שחור כזה"), טד דנסון ("המקום הטוב"), דונלד גלובר ("אטלנטה"), ביל היידר ("בארי") ו-וויליאם ה. מייסי ("חסרי בושה"). בעוד "להרוג את איב", שצברה פופולריות מהירה ומפתיעה לאחרונה, לא מועמדת בקטגוריית סדרת הדרמה, סנדרה או קיבלה מועמדות על תפקידה בה בקטגוריית השחקנית הראשית בסדרת דרמה, לצדן של קלייר פוי ("הכתר"), טטיאנה מסלני ("אורפן בלאק"), אליזבת מוס ("סיפורה של שפחה"), קרי ראסל (״"האמריקאים") ואוון רייצ׳ל ווד ("ווסטוורלד"). או היא גם השחקנית האסייתית הראשונה שזוכה למועמדות בקטגוריה זו בתולדות הפרס. בקטגוריית השחקן הדרמטי הטוב ביותר מועמדים ג׳ייסון בייטמן ("אוזרק"), סטרלינג קיי. בראון ("החיים עצמם"), אד האריס ("ווסטוורלד"), מת׳יו ריס ("האמריקאים"), מיילו ונטמיליה ("החיים עצמם") וג׳פרי רייט ("ווסטוורלד"). עשתה היסטוריה - סנדרה או ב"להרוג את איב" | צילום: יחסי ציבור בקטגוריות המשנה זכתה "משחקי הכס" לייצוג נאה: ניקולאי קוסטר וולדאו ופיטר דינקלג' מועמדים שניהם עבור תפקידיהם, והם יתמודדו מול ג'וזף פיינס ("סיפורה של שפחה"), דיוויד הרבור ("דברים מוזרים"), מנדי פטינקין ("הומלנד") ומאט סמית' ("הכתר"). אלכסיס בלדל ("סיפורה של שפחה") שודרגה מתפקיד אורח, קטגוריה בה זכתה בשנה שעברה, ותתמודד השנה על פרס שחקנית המשנה בסדרה דרמטית. מולה תתחרינה גם איבון סטרהובסקי ואן דאוד מ"סיפורה של שפחה", וכן מילי בובי בראון ("דברים מוזרים"), לינה הידי ("משחקי הכס"), ונסה קירבי ("הכתר") ות'נדי ניוטון ("ווסטוורלד"). אלק בולדווין ינסה לקטוף "אמי" נוסף על תפקיד דונלד טראמפ ב"סאטרדיי נייט לייב", ומולו בקטגוריית שחקן המשנה בקומדיה יתחרו לואי אנדרסון ("הליצן העצוב"), טייטוס בורג'ס ("קימי שמידט"), בריאן טיירי הנרי ("אטלנטה"), טוני שלוב ("גברת מייזל המופלאה"), הנרי ווינקלר ("בארי") וקינן תומפסון - גם הוא מ"סאטרדיי נייט לייב". קטגוריית שחקנית המשנה בקומדיה צפופה כתמיד, וכוללת שמונה מועמדות: זאזי ביטס ("אטלנטה"), אלכס בורשטיין ("גברת מייזל המופלאה"), בטי גילפין ("GLOW"), מייגן מולאלי ("וויל וגרייס"), לורי מטקאלף על תפקידה בחידוש המבוטל ל"רוזאן" וקייט מקינון ואיידי בריאנט - שתיהן מ"סאטרדיי נייט לייב". מלא גיוון - "אטלנטה" | צילום: mako, יחסי ציבור למרות שהביקורות - ומשפחה ורסצ'ה - לא בדיוק השתפכו על "הרצח של ורסצ׳ה", הסדרה קיבלה שתי מועמדויות. בקטגוריית המיני-סדרה או סרט טלוויזיוני היא מועמדת לצד "רצח אופי" ("The Alienist"), "גאון: פיקאסו", "חסרי אלוהים" ו"פטריק מלרוז". דארן כריס מועמד על תפקידו כאנדרו קונאנן, לצד אנטוניו בנדרס ("גאון: פיקאסו"), בנדיקט קאמברבאץ' ("פטריק מלרוז"), ג׳ף דניאלס ("The Looming Tower"), ג׳ון לג׳נד ("ישו כוכב עליון") וג׳סי פלמונס ("מראה שחורה"). המועמדות בקטגוריית השחקנית הטובה ביותר במיני-סדרה או סרט טלוויזיוני הן ג׳סיקה ביל ("החוטאת"), לורה דרן ("The Tale"), מישל דוקרי ("חסרי אלוהים"), אידי פלקו ("חוק וסדר פשע אמיתי: האחים מננדז"), רג׳ינה קינג ("שבע שניות״) ושרה פולסון ("אימה אמריקאית"). בקטגוריית תחרות הריאליטי המועמדות הן "המירוץ למיליון", "נינגה ווריור", "טופ שף", "The Voice", "פרויקט מסלול" וה"מירוץ לדראג של רו פול". בטקס של השנה העברה, עונות הביכורים של "סיפורה של שפחה" ו"שקרים קטנים גדולים" היו הזוכות הגדולות, ואליזבת מוס זכתה בפרק השחקנית הראשית המצטיינת על תפקיד אופרד/ג'ון בסדרה הדיסטופית. השנה, מעבר להיעדרותה של "שקרים קטנים גדולים" (שתחזור לעונה חדשה ב-2019), צפוי לצוות השחקנים של "סיפורה של שפחה" מאבק עם הקאסט של "משחקי הכס", שעקב שידורה המאוחר יחסית בשנה שעברה לא היתה מועמדת בטקס של 2017. טקס ה"אמי" יערך ב-17.9, בהנחיית קולין ג'וסט ומייקל צ'ה - כוכבי "סאטרדיי נייט לייב", שגרפו השנה גם מועמדות על תפקידם ככותבים בתוכנית המערכונים





