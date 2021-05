ג'ו לארה, כוכב "Tarzan: The Epic Adventures" שכיהן בה גם כמפיק, נהרג ביום שבת האחרון. מטוס בו שהה השחקן התרסק אל אגם בטנסי, זאת על פי הרשויות המקומיות. הוא היה בן 58 במותו.

הסדרה המדוברת עלתה למסך ב-1996 והכילה עונה אחת בלבד, שעקבה אחר חייו המוקדמים של טרזן לאחר חשיפתו הראשונה לציוויליזציה, אבל לפני היכרותו עם אשתו ג'יין. לארה היה מזוהה במיוחד עם דמותו של טרזן, זאת מכיוון שגילם את דמותו גם בסדרה המדוברת וגם בסרט "טרזן במנהטן", שיצא לאקרנים עוד ב-1989. בשנים שלאחר מכן, השתתף השחקן גם בכמה סרטי אקשן, ביניהם "Steel Frontier" ו"American Cyborg: Steel Warrior". ב-2002, פרש השחקן מעולם המשחק על מנת להתמקד בקריירה המוזיקלית שלו, והוציא אלבום מוזיקת קאנטרי ב-2009.

יחד עם לארה, נהרגו באותה תאונה מחרידה גם שישה אנשים נוספים, ביניהם אשתו. "מאמצינו עברו ממאמץ הצלה למאמץ התאוששות", אמר בכיר בכוחות ההצלה במחוז רתפורד. "אנחנו כבר לא מחפשים קורבנות בשלב זה". המטוס הקטן המריא בשעה 11 בבוקר ביום שבת כשהיעד היה שדה התעופה הבינלאומי בפלורידה, והתרסק אל תוך אגם פרסי פריסט שליד סמירנה, טנסי.

ג'ו לארה, 2009 | צילום: Jason LaVeris/FilmMagic, Getty images

אשתו של השחקן, גוון לארה, נהרגה כאמור גם היא באסון. גוון, מחברת וכומרית, הייתה גם היא דמות ציבורית – והיא זכתה לפרסום בעקבות הקמתה את תוכנית הדיאטה המבוססת על אמונה דתית נוצרית, "The Weigh Down Workshop" ואת הכנסייה "Remnant Fellowship Church". היא חיברה, כאמור, מספר ספרים בעבר, כאשר הנושא איתו היא הכי מזוהה היה החיבור בין אורח חיים בריא למען הרזיה ובין דת. נוסף על כך, גוון גם עבדה במחלקת הבריאות המדינית במשך חמש שנים. בני הזוג לארה נישאו בשנת 2018 והתגוררו בברנטווד, טנסי. בין ניצולי ההתרסקות נותרה בתה של גוון, ליאנה.

רבים ספדו לבני הזוג המנוחים ברשתות החברתיות. הפוסט האחרון שהעלתה גוון לפני מותה הוצף בתגובות שבורות לב של גולשים. אחת כתבה, "איזה עולם יפה גוון השאירה מאחוריה. תנוחי על משכבך בשלום". גולשת אחרת הגיבה, "מתפללת עבור המשפחות בתקווה שהיו חזקות ויחלימו, ועבור כל מי שהושפעו מהטרגדיה הזו".

Tarzan actor #JoeLara, his wife and 5 more passengers, are presumed dead after plane crashed in a lake near the US city of Nashville.#planecrash #Hollywood pic.twitter.com/1ljSgTPn6Y — Smit Nayak (News18 Gujarati) (@SmitNayak18) May 31, 2021