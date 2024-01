המחווה לחטופים על בימת האמי: בדומה לטקס גלובוס הזהב מהשבוע שעבר, גם בטקס פרסי האמי שנערך הלילה (ג') לא נרשמה התייחסות משמעותית למלחמה בעזה או למאבק להשבת 136 החטופים הישראלים. למעשה, אפילו השחקנית ג'יי סמית-קמרון מ"יורשים" - שהתייצבה בשבוע שעבר על השטיח עם סיכת סרט צהוב לתמיכה בחטופים - בחרה הפעם להשאיר אותו בבית. אבל אותה סיכה צהובה דווקא זכתה להגיע בסופו של דבר לבימת הטקס, וזאת בזכות המפיקים הבריטים בן ווינסטון וגייב טרנר.

ווינסטון, שזכה הלילה בפרס האמי ה-12 שלו, קטף יחד עם יתר אנשי הצוות (בהם טרנר) את הפרס לספיישל הטלוויזיוני הטוב ביותר - שהוענק להופעתו של הזמר אלטון ג'ון באצטדיון הדודג'ר ששודרה בדיסני+. ווינסטון עצמו נמנע מלהתייחס לסוגייה בנאומו, והתמקד בעיקר בהיעדרותו של ג'ון מהטקס. והיעדרותו של ג'ון דווקא התרחשה בלילה היסטורי עבור המוזיקאי: עם זכייתו באמי, הוא הפך לאדם ה-19 בהיסטוריה שמצטרף למועדון זוכי ה-EGOT, שבו חברים אומנים שזכו גם בפרס אמי, גם בפרס גראמי, גם בפרס אוסקר וגם בפרס טוני. בינתיים, המהלך של ווינסטון הקים עליו כמה מהצופים, כולל אחד שביקש ש"תעיפו את הציוני הזה מהמסך שלי".

Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium wins the award for Outstanding Live Variety Special at the 75th #Emmys pic.twitter.com/pEqk2DE12O