בתחילת השבוע פורסם סרטון של מפגינה פרו-פלסטינית, שתיעדה את עצמה מטרידה את השחקן האמריקאי אלק בולדווין בבית קפה ומתנה את הסתלקותה בכך שיקרא "תשוחרר פלסטין". אמש (רביעי) אותה מפגינה, האומנית והאקטיביסטית האנטי-ישראלית "קראקהד ברני", הגיעה לריאיון ביזארי במיוחד בתוכניתו של פירס מורגן - וסירבה להסביר מדוע הטרידה דווקא את הכוכב ההוליוודי.

"חיכיתי לך, פירס פאקינג מורגן", אמרה האקטיביסטית ממוצא ג'מייקני, שהתראיינה עם סד צוואר לבן וקביים, כשפניה צבועות בלבן וכשהיא לבושה בבגדים חשופים במיוחד. העיתונאי הבריטי שאל אותה על אותה תקרית בה הטרידה את בולדווין, אך זו מיד צעקה וטענה שהיא הקורבן. "מה עשיתי לאלק בולדווין, פירס? אתה רואה את הנזק שהוא עשה לי? תראה את הזרועות שלי, תראה את הצוואר שלי, אדם לבן הטיל בי מום". כשמורגן טען שבולדווין לא הטיל בה מום, "קראקהד ברני" צרחה עליו ואמרה שמדובר ב"עוד שטן לבן".

"I absolutely believe that Palestine should be free."



Piers Morgan gives his view to Crackhead Barney, the ambush interviewer who tried to get Alec Baldwin to say 'Free Palestine' in a coffee shop.



@piersmorgan | @CHBAF pic.twitter.com/6XZxSvb4jR — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) April 24, 2024

בהמשך הריאיון, אמרה המרואיינת למגיש: "פירס פאקינג מורגן, אתה שואל יותר מדי שאלות. מה רע בלבקש שפלסטין תשוחרר? תגיד 'תשוחרר פלסטין', פירס, אתה יכול להגיד 'תשוחרר פלסטין'?". בשלב זה, הסביר העיתונאי כי אין לו בעיה לומר את המשפט אם היא רק תיתן לו לדבר ואז הכריז: "אני לגמרי חושב שצריך לשחרר את פלסטין".

"קראקהד ברני" המשיכה לצעוק על המגיש ואמרה: "איך לעזאזל נעשה את זה פירס? איך נשחרר את פלסטין? תיתן לנו תשובות, פירס מורגן, תיתן לנו את התשובות המז**נות". מורגן מצדו, ענה שמדובר בנושא מורכב ושאל שוב למה היא הטרידה את בולדווין. "אתה האדם הלבן השלישי שמכה אותי השבוע, אתמול בן הזוג שלי פירק אותי במכות. הראשון היה אלק, השני היה אדם לבן אחר ועכשיו זה פירס מורגן שמשפיל אותה בטלוויזיה".

כאמור מוקדם יותר השבוע, "קראקהד ברני" תיעדה את עצמה מטרידה את השחקן האמריקאי אלק בולדווין בבית קפה ומתנה את הסתלקותה בכך שיקרא "תשוחרר פלסטין". תחילה התעלם השחקן מהמפגינה וביקש בנימוס מצוות בית הקפה שיטפל במקרה ואף ניסה בעצמו להראות לה אתה הדלת החוצה. לאחר שהמשיכה להטריד אותו, נראה כי הפיל לה את המכשיר הסלולרי שבאמצעותו צילמה אותו.