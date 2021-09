תוכנית האירוח הנשית "The View" משודרת בהצלחה בארה"ב מזה 24 שנים, ובסוף השבוע האחרון היא נתקלה באחד הרגעים המבהילים בתולדותיה: רגעים ספורים לפני שסגנית נשיא ארה"ב, קמאלה האריס, נכנסה לאולפן לטובת ראיון חגיגי - שתיים ממנחות התוכנית נמצאו חיוביות לקורונה. קבלת התוצאות, כולל הוצאתן של השתיים מהאולפן, שודרה כולה בשידור חי.

הראיון עם האריס היה אמור להיות ציון דרך היסטורי של "The View", שכן בפעם הראשונה סגן או סגנית נשיא ארה"ב הגיעו להתארח באולפן עצמו - ולא בראיון ששודר מרחוק. זו גם הסיבה בגללה רבים מהצופים בקהל היו נלהבים מהשידור, והחשש בקרב עובדי ההפקה, עם קבלת התוצאות החיובית, היה ניכר. ההפקה התבשרה על הידבקותן של המנחות אנה נבארו וסאני הוסטין כש"The View" כבר הייתה במהלכו של שידור חי, ולכן לעובדי הבמה לא הייתה ברירה אלא לבקש מהן בזמן אמת לצאת מהאולפן מבלי להסביר מדוע.

אחת משתי המגישות הנותרות, ג'וי בהאר, נותרה מבולבלת במהלך הרגעים הראשונים - ועם החזרה מהפסקת הפרסומות עדכנה את הצופים בהידבקותן של הקולגות. האריס, כאמור, ביצעה את הראיון עם המגישות באופן וירטואלי, בעודה נמצאת באגף אחר של הבניין. "סאני ואנה הן נשים חזקות ואני יודעת שהן יהיו בסדר", הבהירה סגנית הנשיא, "אבל חלק מזה נובע גם מכך שהן מחוסנות, מה שמוכיח את התועלת של החיסונים".

מי שעוד נכח באולפן באותם רגעים היה נייג'ל סמית', עורך במגזין הבידור הפופולרי People. "אני ידעתי שאהיה עד לרגע היסטורי", כתב בטור מיוחד לאחר השידור, "ולמרות שאכן ראיתי היסטוריה באותו יום, זה לא היה בגלל הראיון עם האריס". סמית' סיפר שבמהלך הפסקת הפרסומות המנחות ענו על שאלות מהקהל, וכי בהאר סיפרה לו שאותם רגעים מרגישים עבורה כמו "זריקת אדרנלין". לאחר השידור, התברר שייתכן שמהומה כולה הייתה לחינם - נבארו והוסטין ביצעו בדיקות קורונה נוספות, והשתיים קיבלו תוצאות שליליות.

