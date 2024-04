הסדרה החדשה של נטפליקס, "אייל קטן" ("Baby Reindeer"), הפכה ללהיט ענק. המוני צופים מרחבי העולם לא מפסיקים לדבר עליה - בזכות הסיפור יוצא הדופן שהיא מציגה, ובמיוחד בזכות העובדה שהסיפור הזה מבוסס על המציאות: כולם רוצים, כמובן, לגלות פרטים נוספים על האנשים האמיתיים שמאחורי הדמויות. ופרטים נוספים אכן מגיעים. כעת, האישה שעליה מבוססת דמותה של הסטוקרית מדברת לראשונה - ואמנם היא לא נחשפת בשמה, אבל יש לה הרבה מה לומר.

הקומיקאי ריצ'רד גאד, שגם מככב בתפקיד הראשי, יצר את "אייל קטן" בהשראת סיפור חייו. עבור מי מכם שבמקרה עוד לא צפה - "אייל קטן" עוקבת אחר דוני, קומיקאי כושל שעובד כברמן. יום אחד מגיעה לבר אישה בודדה בשם מרתה (בגילומה של ג'סיקה גאנינג), שמציגה את עצמה כעורכת דין; דוני מרחם עליה ונותן לה כוס תה על חשבון הבית, ומאותו הרגע מרתה מפתחת אליו אובססיה קיצונית - ומטרידה אותו ואת הקרובים אליו בדרכים שונות. היא שולחת לו אינספור מיילים, תוקפת את החברה שלו, עוקבת אחריו לכל מקום, ובגדול הופכת את החיים שלו לסיוט מתמשך.

ונראה שהסטוקרית האמיתית, שעליה מבוססת הדמות של מרתה, לא ממש מרוצה מהאופן שבו היא מתוארת בסדרה. האישה המדוברת, שבחרה להישאר אנונימית, התראיינה למגזין הדיילי מייל ותקפה את גאד בחריפות. "הוא מתנהג בבריונות כלפי אישה מבוגרת בשביל כסף ותהילה", אמרה.

בריאיון, האישה הכחישה את ההתנהגות האובססיבית שלה כלפי גאד. היא גם אמרה כי "הוא משתמש ב'אייל קטן' כדי להיות הסטוקר שלי עכשיו. אני הקורבן. הוא כתב עליי סדרה ארורה". בנוסף, התנערה האישה מאלמנטים מסוימים שהופיעו בעלילה: בפרק האחרון מרתה מספרת על בובת אייל קטן שהייתה לה כילדה, בובה שהיא מאוד אהבה ושהזכירה לה את דוני. האישה טוענת כי היא מעולם לא החזיקה בצעצוע שכזה. "אף פעם לא הייתה לי בובת אייל קטן, ואף פעם לא דיברתי עם ריצ'רד גאד על צעצועי ילדות".

האישה, כאמור, לא נחשפת בשמה בריאיון המדובר. עם זאת, בשבועיים האחרונים הצופים האדוקים של הסדרה גירדו את הפינות הכי נשכחות של הרשת במטרה לאתר אותה, ונראה שהיא נמצאה: דיווחים מחו"ל באשר לזהותה כבר טוענים כי מדובר בפיונה הארווי, שמתארת את עצמה בחשבון הטוויטר שלה כ"עורכת דין, מוזיקאית, סקוטית".

הצופים חפרו בחשבון הטוויטר של גאד ומצאו שם ציוץ שמכיל את הציטוט המוכר מהסדרה - "הווילונות שלי צריכים שייתלו אותם בדחיפות" - ציוץ שכתבה הארווי, ובו תייגה את גאד. בנוסף, הם מצאו ציוץ שלה ובו כתבה "הציוצים שלך מעודדים אותי. לא הצלחתי להגיע להאולי בשבתות האחרונות, יש לך טיימינג טוב!". הגולשים משערים כי מדובר בפאב האולי שבקאמדן, שעליו כנראה מבוסס הפאב שבו עובד דוני בסדרה. בנוסף, נמצא ציוץ עבר אחר שלה שבו היא מכריזה כי "לא הייתי מאמינה לאף מילה שיוצאת מפיו של ריצ'רד גאד".

לצד המאמץ לאתר את זהותה של הארווי, הצופים ניסו לגלות מיהם המקבילים האמיתיים של דמויות נוספות - למשל טרי, זוגתו הטרנסית של הגיבור, או דריאן, התסריטאי המבוגר שתקף אותו מינית. במקרה של דריאן, הצופים שיצאו לתחקיר אינטרנטי הגיעו למסקנה שדמותו מבוססת על התסריטאי הבריטי שון פולי - אך בהמשך התברר כי ההאשמה נגד פולי היא האשמת שווא, וגאד בעצמו יצא להגנתו.

"היי כולם, אנשים שאני אוהב, שעבדתי איתם ושאני מעריץ (כולל שון פולי) נקלעים שלא כהוגן לספוקלציות", כתב הקומיקאי בסטורי שהעלה לחשבון האינסטגרם שלו, "בבקשה אל תנהלו ספקולציות על הזהות של מי מהאנשים האמיתיים. זו לא המטרה של הסדרה".

