המתנה הכי טובה שאי פעם ניתנה ב"חתונה ממבט ראשון" (פרק חדש הערב, קשת 12) הגיעה אלינו ככה במקרה בפרק ששודר אמש (ראשון), ומאז קשה לנו להירגע. האמת, שתי המתנות היו מהיצירתיות ביותר שנראו אי פעם בתולדות התוכנית - גם החידה של הכלה יואנה בויב, וגם הדובי של החתן תומר בדוג - אבל הפעם אנחנו כאן בשביל היצור הפרוותי שהשאיר אותנו ללא מילים.

תומר, במקצועו חוקר בינה מלאכותית, החליט להשתמש בידע המטורף שלו לטובת הרומנטיקה - וליצור בעצמו את אחת המתנות הכי מקוריות שנתקלנו בהן. החתן העניק לכלה דובי ורוד מתוק, שבתוכו השתיל מערכת בינה מלאכותית שמנהלת שיחה של ממש עם הכלה המיועדת. מעבר לעובדה שזה רעיון מבריק לחלוטין, הצלחנו להשיג קצת מידע על איך הוא בכלל עשה את זה - ומה הוא השתיל בדובי.

התכנונים | צילום: חתונה ממבט ראשון, קשת 12

המתנה המקסימה דרשה המון זמן עבודה והשקעה מצידו של החתן, שכמובן ערך טסטים לכל תרחיש - כלומר, לכל תשובה אפשרית שתיתן יואנה. כן, ממש ככה עובדים חוקרי בינה מלאכותית. תומר ניסה לבדוק את התגובה של הדובי במקרה שהוא לא יזהה נכון את השם של הכלה - ובחן את העניין לא פחות משלוש פעמים, בהן בכל פעם הוא אמר למערכת שם אחר.

אגב, בתכנון המקורי הדובי היה אמור לחזור על שם הכלה, אבל בגרסה הסופית הדובי ענה לתשובת הכלה עם המשפט: "אני אקרא לך 'חיים שלי'", מהסיבה הפשוטה שתומר לא רצה שיואנה תחשוב שהוא יודע את שמה מראש. והנה עוד דבר שלא נחשף בפרק: באמצעות מערכת הבינה המלאכותית, תומר זכה לדעת מראש את התשובה של יואנה לשאלה "התנשאי לי?".

במהלך העבודה על בניית המנגנון, תומר דאג שמיד אחרי התשובה של הכלה (חיובית או שלילית), הוא יקבל מייל מהמוען המשעשע "אשתך העתידית" - אשר יעדכן אותו במה שענתה. במקרה הזה, נכתב במייל: "She said yes". למעשה, המייל שקיבל תומר לאחר התשובה של יואנה הוא אולי השיא של האירוע - תומר הפך עצמו לחתן הראשון שהצליח לקבל מסר בלייב מהכלה שלו עוד טרם המפגש הראשון. אהבנו.