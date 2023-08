הפקת תוכנית הריאליטי "Below Deck Down Under", זוכה לשבחים לאחר שטיפלה בזמן אמת בתקרית של התנהגות מינית בלתי הולמת שהתרחשה אל מול המצלמות. בפרק ששודר השבוע ניתן היה לראות גבר שנכנס עירום למיטתה של אישה ישנה; עקב התקרית פוטר אותו הגבר, לוק ג'ונס, וכן אישה נוספת שהגיבה בחוסר רגישות לאירוע, וכן התנהגה בצורה בלתי הולמת בעצמה.

התוכנית, שהיא גרסה נוספת של "סיפון תחתון" ("Below Deck"), עוקבת אחר העובדים ביאכטת תענוגות – כאשר בספין-אוף המדובר, מדובר ביאכטה שמפליגה באזור אוסטרליה (ומכאן השם "Down Under").

בפרק הקודם של התוכנית, מרגו סיסון – שעובדת כדיילת על הסיפון – נראתה כשהיא מסרבת לניסיונותיו של רב המלחים, לוק ג'ונס, לנשק אותה. היא גם הדפה את הצעתו להצטרף אליה בג'קוזי. בפרק הנוכחי, חזרו צוות העובדים של היאכטה מבילוי בעיר האוסטרלית קיינס. סיסון השתכרה באותו בילוי, ולפני שהלכה לישון – אמרה לדיילת הראשית, איישה סקוט שמה, שהיא רוצה לישון ו"בלי לוק".

סקוט ליוותה את סיסון אך עזבה אותה בעקבות הפסקת חשמל. ג'ונס, ששהה באותו הזמן בג'קוזי, ניצל את העובדה שסיסון נמצאת לבדה – ונכנס לחדר השינה שלה בזמן שהיא ישנה. אז, הוא עלה למיטתה כשהוא עירום ועטוף רק במגבת. אז, ההפקה נאלצה להתערב במתרחש, וחברי הצוות שצילמו את התקרית ביקשו מג'ונס, שהיה שיכור גם הוא, לעזוב את החדר. הוא בתגובה התעלם מדבריהם.

הרגעים בהם ההפקה דרשה מג'ונס שיצא מהחדר | צילום: Peacock, צילום מסך

"לוק, אנחנו חייבים להוציא אותך מכאן, כי היא רוצה ללכת לישון", נשמע אחד מחברי ההפקה אומר. בשלב זה ג'ונס ירד מהמיטה, כשהוא עירום לגמרי, הדליק את האור, ביקש מחברי הצוות לצאת מהחדר – וטרק אחריו את הדלת. כשהצוות ניסה לפתוח את הדלת, ג'ונס המשיך לנסות לסגור אותה בכוח. בסופו של דבר הוא נכנע ויצא מהחדר כשהמגבת מכסה אותו. בשלב הזה סקוט שבה למקום וגילתה מה התרחש.

סקוט העירה את קפטן הספינה, ג'ייסון צ'יימברס, וסיפרה לו על מה שקרה. אז, הקפטן אילץ את ג'ונס לעלות על סירה ולהשתכן במלון למשך הלילה. בבוקר שלאחר מכן פיטר צ'יימברס את ג'ונס, ובהמשך כינס את צוות היאכטה והודיע לכולם על הפיטורים. "התא שלנו הוא האזור הבטוח שלנו", אמר. "הדלת הזו היא הגבול שלנו. אסור לפתוח את הדלת הזו אלא אם כן זה נעשה בהסכמה. להיכנס לחדר של מישהו אחר ללא הסכמה – זה הגבול שלי".

ג'ונס, כאמור, אינו היחיד שפוטר. עוד פוטרה גם אחת הדיילות הנוספות, לורה ביילסקיין, לאחר שהגיבה בחוסר רגישות משווע לתקיפה המינית. כשסיסון סיפרה לביילסקיין על מה שקרה, היא שאלה אם הייתה לו זקפה – ואף התרעמה על כך שלא הגיע עירום לחדר שלה, כי היא הייתה נענית לו. בנוסף אמרה לסיסון כי ג'ונס עשה את מה שעשה בהומור, וכי "זה לא שהוא היה אונס אותך או משהו כזה". בהמשך ביילסקיין גם הביעה צער על הבחירה לפטר את ג'ונס.

באותו הפרק ביילסקיין התנהגה גם היא בצורה בלתי הולמת כלפי חבר צוות – אדם קורדה שמו. היא המשיכה לחזר אחריו למרות סירובו, וכשהלך לישון, היא נכנסה לתאו ועיסתה אותו מבלי שקיבלה את הסכמתו. גם במקרה של ביילסקיין נאלצה ההפקה להתערב בזמן אמת, והיא נענתה לדרישת ההפקה ויצאה מחדרו. בהמשך, כשנודע לקפטן על מעשיה אלו וכן על הדברים שאמרה לסיסון, הוא החליט לפטרה.