"לא צריך לחפש אחרי הטרגדיה בעזה. היא מוצאת אותך בכל מקום. אף אחד לא מוגן": אחרי 69 ימי לחימה ארוכים בין צה"ל לארגון הטרור חמאס, ולצד לא מעט ימי עיתונאים מרוכזים בעוטף - עיתונאית מערבית ראשונה נכנסה לדווח מהרצועה ללא תיווך צה"לי, והתמונות קשות לצפייה. בכתבה בת 6 דקות דיווחה קלריסה וורד, הכתבת מועטרת הפרסים של רשת הטלוויזיה האמריקאית ה-CNN, על הנעשה ברצועה מאז תחילת הלחימה. היא שוחחה עם ילדות וילדים פצועים, ראיינה רופאים, ותיעדה את הפצצות צה"ל מהקרקע, שבסופה חתמה: "כמו גרוזני וחאלב, גם עזה תיפול כאחת הזוועות הגדולות של הלוחמה המודרנית".

מדינת ישראל ומצרים לא אפשרו לעיתונאים זרים לחצות לתוך הרצועה, וכתבתה של קלריסה נעשתה כנראה בשיתוף עם גורמים אחרים ברצועה. קלריסה, אחת העיתונאיות המוערכות בארה"ב, שעבדה בעבר גם עבור רשתות השידור פוקס ניוז, ABC ו-CBS, הצטרפה לרופאים בבית חולים שדה שהוקם ברצועה על ידי איחוד האמירויות, ותיארה את הנעשה ברצועה כ"מצמרר ומפכח". "אתה מקבל תחושה מוחלטת של הזוועות שהתרחשו בעזה", היא אמרה. "בית החולים הזה היה מלא בקורבנות הצעירים ביותר של המלחמה. גופות מושחטות של ילדים, מגובסים מכף רגל ועד ראש ומכוסים בכוויות".

