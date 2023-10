אחרי שספגה ביקורת והתנצלה על כך שדיווחה כי בית החולים אל־אהלי שהופצץ בעזה נפגע מתקיפה אווירית ישראלית, גם ב"ארץ נהדרת" התייחסו במערכון לדיווח ב-BBC, בתוכנית ששודרה ביום רביעי האחרון. מאז שידור המערכון הוא מכה גלים גם בבריטניה ומתייחסים גם אליו ולדיווחים של ה-BBC, כך מדווח היום (שישי) העיתון הבריטי "דיילי מייל".

במערכון, שבו השתתפו ליאת הר לב ויובל סמו ככתב הארי ווייטגילט, (Whiteguilt), "אשמה לבנה", הופיע באנר של רשת החדשות, לפיו "ישראל מפציצה בית חולים. 500 הרוגים". זאת, בזמן שהר לב אומרת באנגלית ובמבטא בריטי כי ישראל הפציצה והרגה מאות חפים מפשע, ומבקשת מהעריכה שיעלו את מספרי ההרוגים, לפני שהמספר על הבאנר משתנה ל-750.

Just to highlight how much of a laughing stock the BBC is now, an Israeli satirical programme made fun of them and it’s pretty spot on. pic.twitter.com/hlZPGGsyR6 — Chris Rose (@ArchRose90) October 26, 2023

בהמשך המערכון, פנתה הר לב "לכתב ה-BBC" לענייני המזרח התיכון הארי, שאמר לה: "ערב טוב רייצ'ל, מהמושבה הבלתי חוקית של תל אביב. בכירים ישראלים הכחישו שהפציצו את בית החולים, אבל לנו יש צילומי וידיאו שמראים מה באמת קרה". בהמשך הגיע אוסף קטעים מהפיצוץ, כשברקע מטוס מנייר עף מעליו, לצד סצנה מהסרט "אופנהיימר". בסוף המערכון, אומרת בר לב "ותזכרו, ישראל היא דאעש".

"זו רק דוגמה לכמה ה-BBC מגוחך. תוכנית סאטירה ישראלית עשתה מהם צחוק וזה די במקום", נכתב לצד המערכון ששותף ברשתות. "זה יותר אמין מה-BBC" צוין באחת התגובות. ביניהן, נכתב גם כי "קשה להאמין שהישראלים עושים תוכניות סאטיריות כאלה בזמן הספציפי הזה".

לצד הדיווח המוטעה של הכתב ג'ון דוניסון בנוגע לבית החולים, מתחילת הלחימה מעורר תאגיד השידור הבריטי סערה. זאת, על רקע החלטתו לא לכנות את אנשי חמאס טרוריסטים, מה שלווה בהפגנות מול הבניין המרכזי בלונדון, שאורגנו על ידי ארגונים יהודיים בבריטניה מול הבניין המרכזי של תאגיד השידור בלונדון.