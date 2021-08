תמר (טאי) עמר, מתמודדת "הכוכב הבא לאירוויזיון", נמצאה הלילה ללא רוח חיים בבית הוריה בצפון הארץ. עמר, שהייתה בת 23 במותה, השתתפה בתוכנית בעונת 2018-2019. כמה שנים לפני כן, היא התמודדה ב"דה וויס", שם הגיעה לגמר וסיימה במקום השני.

טאי נהגה לבחור שירים בסגנון רוק אלטרנטיבי, פופ, אינדי ומוזיקת נשמה. ב"הכוכב הבא לאירוויזיון", ביצעה טאי שירים באנגלית בלבד. באודישן שלה, היא הופיעה עם השיר "River" של הזמרת בישופ בריגס. היא זכתה לציון גבוה של 92% וקיבלה כחולים מכל חמשת השופטים. קרן פלס אפילו אמרה כי "את מועמדת מאוד רצינית לזכייה, אני כבר רואה אותך עומדת על הבמה בגני התערוכה". בשלב המבחן הגורלי, ביצעה הזמרת את השיר "High Hopes" של להקת קודאליין. היא קיבלה אדום מאסף אמדורסקי אבל זכתה לשבחים משאר השופטים והצליחה לעבור בדירוג של 80%.

בשלב הדו קרב התמודדה טאי נגד שפיטה וביצעה הזמרת את השיר "Radioactive" של להקת אימג'ן דרגונס. היא עברה עם תמיכה מלאה מהשופטים בציון של 89 אחוזים (שפיטה עצמה ניצלה מהדחה) בשלב הדו קרב השני, התמודדה הזמרת מול דניאל ברזילי עם השיר "Breath Me" של סיה וניצלה מהדחה. עוד ביצעה הזמרת את השירים "Love on the Brain" של ריהאנה, את "Womanizer" של בריטני ספירס, ביצוע שהיה אהוב במיוחד על השופטים. ברבע הגמר היא ביצעה את השיר "Never Tear Us Apart" של INXS, שהעלה אותה לחצי הגמר. רותם סלע אמרה על אותו ביצוע ש"הרגשתי שאני בהופעה של כוכבת", ושירי מיימון גם היא התלהבה ואמרה ש"יש לך קול מעולה וחזק, יש בך משהו יציב ועקבי". בן אל תבורי אף ציין כי "יש לך צבע קול כמו של אריאנה גרנדה". בחצי הגמר, ביצעה טאי את השיר "Genius" והודחה מהתחרות.

כמה שנים לפני כן, ב-2014, השתתפה תמר (טאי) עמר בעונה השלישית של "דה וויס" הישראלית עם המנטור אביב גפן. היא הגיעה, כאמור, למקום השני בגמר כשהפסידה לאלקנה מרציאנו. באודישן שלה, ביצעה הזמרת את השיר " One Day" של אסף אבידן, ובהמשך התוכנית ביצעה שיר נוסף של הזמר הישראלי, " Reckoning Song". בתקופת שידור התוכנית, גולשים רבים השוו את הזמרת, שהייתה אז בת 16 בלבד, לזמרת איימי ווינהאוס. אביב גפן, שהיה כאמור המנטור שלה, אמר עליה שהיא "הזמרת הכי צעירה פה והיא מחזיקה כל שיר, וזה מדהים" ואף ציין שיש לה "יכולות קיצונית".