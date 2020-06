במסגרת גל המחאה ההמונית נגד היחס המשטרתי לאפרו-אמריקאים בימים אלה, נבחנות מחדש סדרות משטרה רבות שמציגות שוטרים במדים כגיבורים הבלתי מעורערים בחברה האמריקאית. הטענה הרווחת היא כי אותם ייצוגים מאדירים הם חלק מהבעיה שגרמה לכוחות המשטרה לצבור כוח עצום מול האזרחים, ובחלק מהמקרים להתייחס אליהם בצורה מחפירה. אלא שאחת הסדרות שנמצאות תחת זכוכית מגדלת היא למרבה הפלא סדרת ילדים מצוירת: "יחידת החילוץ" ("Paw Patrol", המכונה גם "מפרץ ההרפתקאות") של ניקלודיאון.

"יחידת החילוץ" עוסקת בקבוצה של כלבי חילוץ מונפשים שמטרתם היא להגן על עיירת חוף, ותשומת הלב הציבורית הוסטה אליה דווקא בעקבות ציוץ שהגיע מהחשבון הרשמי של הסדרה עצמה. ב-2 ביוני הודיעו מפעילי חשבון הטוויטר של הסדרה כי יפסיקו להעלות תכנים חדשים עד ה-7 ביוני על מנת לאפשר "לקולות שחורים להישמע כדי שנמשיך להקשיב וללמוד". אלא שמעריצים רבים ניצלו את ההזדמנות כדי לקרוא לסדרה להיפטר מאחת הדמויות הראשויות שלה, כלב משטרתי בשם צ'ייס (אותו מדבבת בגרסה העברית שיר פרג'), שלטענתם מייצג את כל מה שרע בכוחות המשטרה בעולם.

ציוצים כמו "המיתו את כלב המשטרה", או "הקטינו את המימון של 'יחידת החילוץ'" החלו להציף את הרשת, בטענה ש"צ'ייס עובר על כל כך הרבה חוקים שזה מגוחך. גם סקיי (דמות אחרת בסדרה, tvbee) מפר ישירות את הסטנדרטים הבינלאומיים ומונע מהכלבים להטיס מסוקים". היו כאלה שפשוט נימקו זאת בכך ש"מרצ'נדייז של צ'ייס לא ממש יימכרו כעת", בעוד אחרים טענו כי "אתם שוטפים את מוחם של הילדים לחשוב שאכיפה משטרתית היא שליחות אצילית ולא מקצוע. עדיף שתעצרו את ההפקה לנצח אם אתם רוצים לעשות שינוי מהותי".

לצד כל אלה, היו גם גולשים שהתנגדו לביקורות על הסדרה וכתבו: "הילדים שלי אוהבים את צ'ייס, תעזבו אותו בשקט. מספיק ודי. זו סדרה מצוירת, אם אנשים לא אוהבים את צ'ייס אתם לא צריכים לצפות בזה", או "אנשים שחושבים שצריך לבטל את 'יחידת החילוץ', השתגעתם? זו סדרת ילדים. היא מלמדת להושיט יד בעת צרה ולא משנה מי זקוק לה. תפסיקו להפוך את הכל לפוליטי ופשוט תהיו הורים". גולש נוסף כתב "התגובות הללו שייכות לאנשים נוראיים. אתם מביישים את הגזע האנושי. צ'ייס הוא צריך להיות מודל לחיקוי עבור שוטרים, הוא כלב טוב".

הסדרה "יחידת החילוץ" נחשבת לסדרת ילדים פופולרית במיוחד בקרב הגיל הרך. היא עלתה לשידור לראשונה בשנת 2013 וחודשה בחודש פברואר האחרון לעונה שמינית. בחודש אוגוסט הבא, בשנת 2021, אמור לצאת לאקרנים גם סרט קולנוע באורך מלא בשם "מפרץ ההרפתקאות: הסרט".

In solidarity of #amplifymelanatedvoices we will be muting our content until June 7th to give access for Black voices to be heard so we can continue to listen and further our learning. #amplifyblackvoices pic.twitter.com/NO2KeQjpHM