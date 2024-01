במהלך ריאיון עם רשת ET הלילה (בין ראשון לשני) על השטיח האדום של גלובוס הזהב, זוכת האוסקר ברי לארסון השתתקה מהתרגשות כשהבחינה שבקרבתה נמצאת לא אחרת מאשר ג'ניפר לופז - אותה היא מעריצה. "אומייגאד, אני עומדת לבכות. אני לא מסוגלת להתמודד עם ג'יי לו", אמרה השחקנית. ברגע שכבר הפך לוויראלי, ג'יי לו התקרבה ללארסון, שהייתה מועמדת בטקס לפרס השחקנית הראשית הטובה ביותר בסדרה מוגבלת, אנתולוגיה או סרט טלוויזיה על עבודתה ב"שיעורים בכימיה", ובירכה אותה.

Brie Larson meeting Jennifer Lopez for the first time is our golden moment. #GoldenGlobes pic.twitter.com/uUlIaos2mb — Entertainment Tonight (@etnow) January 8, 2024

לארסון לא הצליחה לעצור את הדמעות וסיפרה ללופז: "את כל כך חשובה לי, ראיתי את 'סלינה' (סרט בו כיכבה לופז ב-1997) וזה גרם לי לרצות להיות שחקנית. תמיד היית כל כך חשובה לי, זה חלום בשבילי אז תודה לך ממש. מוסר העבודה שלך כל כך חשוב. רציתי להגיד לך את זה הרבה זמן ולא חשבתי שזה יקרה עכשיו". ג'יי לו מצידה, התרגשה עד דמעות מהתגובה של לארסון, חיבקה אותה, סיפרה לה כי היא מעריצה גדולה שלה והודתה לה.

הזוכה הגדול של גלובוס הזהב היה "אופנהיימר" של כריסטופר נולאן עם חמישה - כולל פרס סרט הדרמה הטוב ביותר, פרס הבימוי לנולאן, פרס השחקן הראשי בדרמה לקיליאן מרפי ופרס שחקן המשנה לרוברט דאוני ג'וניור. תה על תפקידה בסרט "מסכנים שכאלה" של יורגוס לנתימוס היווני, שגרף גם את פרס סרט הקומדיה.

קטגוריות הטלוויזיה, מצדן, היו שייכות כמעט לחלוטין רק לשלוש סדרות: "יורשים" של HBO, ששידרה השנה את עונתה הרביעית והאחרונה וזכתה בארבעה פרסים - סדרת הדרמה הטובה ביותר, השחקן והשחקנית הראשיים בסדרת דרמה (קיראן קולקין ושרה סנוק בתפקיד רומן ושיב רוי, בהתאמה) ושחקן המשנה (מת'יו מקפדיין, שגילם את טום וומבסגנס); והקומדיה הקולינרית "הדוב" והמיני-סדרה "עצבים" מבית נטפליקס, שזכו בקטגוריות הרלוונטיות עבורן וזיכו גם את כוכביהן הראשיים בפרסי משחק (ג'רמי אלן ווייט ואיו אדבירי על "הדוב", סטיבן יאון ואלי וונג על "עצבים"). השחקנית אליזבת' דביקי זכתה בפרס שחקנית המשנה הטובה ביותר בטלוויזיה על תפקידה של הנסיכה דיאנה ב"הכתר".