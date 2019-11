אמש (05.11) שודר בתוכנית "אורלי וגיא" ברשת 13 תחקיר מיוחד על השף רפי כהן, ועל המצב הכלכלי הקשה בו הוא נמצא כיום, לכאורה. במסגרת התחקיר, יצרו גיא מרוז ואורלי וילנאי יצאו לחפש את כהן, שנעלם מהזירה הציבורית בתקופה שאחרי סגירת מסעדת השף בהובלתו, "רפאל", וההכרזה עליו כפושט רגל באביב 2018. העיתונאים שוחחו גם עם אנשי מקצוע מתחום הקולינריה, שבאו במגע עם כהן בזמן האחרון וקיבלו מהם הסברים למצבו הנוכחי. וילנאי ומרוז סקרו את הצלחתו המטאורית של כהן, ואת הגורמים לנפילתו והגעתו לפשיטת רגל. "שנתיים שבהן הוא גר במכונית ישנה, תקופה קצרה במלון דירות בשוק הכרמל או בדירות של אנשים שהוא פוגש בדרך", נאמר בתחקיר. "חוץ משקית עם כמה בגדים, לשף רפי כהן אין היום כלום". עורך הדין ליאור כספי, כונס הנכסים של כהן, התראיין וסיפר שהשף הסתבך עם העולם התחתון ושישנם גורמים שמחפשים אותו עד היום, ומהם הוא בורח: "יש הלוואות, הוא מסובך בסמים, קשה לדעת בדיוק מה הבעיה אבל דבר אחד ברור, שהוא במצב מנטלי לא פשוט", צוטט עו"ד כספי. לכל אורך התחקיר, מדגישים וילנאי ומרוז שמטרתם לסייע לכהן ולהוציא אותו מהסיטואציה המורכבת בה הוא נמצא. התחקיר עצמו שילב קטעים בהם השניים מנסים להתחקות אחר עקבותיו של כהן, מבקשים ממכריו שיסגירו את מיקומו ואף רודפים אחר בן דמותו ברחוב. שידור התחקיר התקבל בצורה צוננת למדי בקרב מכריו של כהן, ואנשי קולינריה ותקשורות שונים הביעו תרעומת על אופיו של התחקיר. השף ישראל אהרוני, שהוזכר במשדר כמי שניסה לעזור לכהן להשתקם, פרסם בחשבון האינסטגרם שלו תמונה ובה "אורלי וגיא, תתביישו". גם השף ארז קומורובסקי שיתף את אותה התמונה בסטורי שלו. השף דיוויד פרנקל הגיב גם לפוסט של אהרוני וכתב: "הם נוכלים, התחקירנית (ש)התקשרה לגבי הראיון לא אמרה לי מילה על רפי כהן. סיפרה לי שזאת כתבה על שפים מצליחים, גיא הגיע והתחיל לשאול אותי על רפי והבנתי שטמנו לי פח". View this post on Instagram A post shared by Israel Aharoni (@aharoni) on Nov 5, 2019 at 12:01pm PST כאמור, גם אנשי תקשורת שאין להם זיקה מיידית למסעדנות הביעו את סלידתם מהתחקיר. העיתונאית נרי ליבנה פרסמה בחשבון הפייסבוק שלה פוסט בנושא: "חוששת שלא הבנתי את התחקיר של אורלי וגיא. מה בדיוק הם רצו להוכיח כשהם עושים סרט על רפי כהן מבלי לפגוש את רפי כהן? הכוונות הטובות שאני מוכנה בנדיבותי לפרגן להם מוליכות את כהן ישר אל גיהנום של ביזוי כבודו של רפי כהן שכפי שהבנתי מהאין-תחקיר כבר סבל מספיק בלעדיהם". העיתונאית ומגישת החדשות דוריה למפל גם התייחסה לתחקיר וכתבה בחשבון הטוויטר שלה: "צפיתי עכשיו בכתבה על רפי כהן, איש שאני אוהבת, שפעל מתוך טירוף דעת ומצוקה נפשית אדירה - אבל ככל שאני יודעת - אף פעם לא ניצל את עליבותו של אדם שלא יכול להגן על עצמו. אני מקווה שכל מי שמסקר מעת לעת את הסיפור הקשה הזה ישאף להיות מקצועי וחסר פשרות כמו שרפי היה לפני שהתרסק. הלוואי שהוא יחזור לחיים ולבשל, מניחה שמבחינתו זה אותו הדבר". גם הסטנדאפיסט נדב אבקסיס הגיב על התחקיר וכתב: "בושה לרשת, בושה לאורלי וגיא. שידור של צילומים ממצלמה נסתרת, של אדם בשפל של חייו. רצים אחריו כאילו חייב להם משהו. חטטני, צהוב, מכוער, וכל זה כי צמד הצדיקים אורלי וגיא מתגעגעים לפוקצ׳ה שלו. תת רמה". >>אני מקווה שכל מי שמסקר מעת לעת את הסיפור הקשה הזה ישאף להיות מקצועי וחסר פשרות כמו שרפי היה לפני שהתרסק. הלוואי שהוא יחזור לחיים ולבשל, מניחה שמבחינתו זה אותו הדבר — דוריה למפל (@DoriaLampel) November 5, 2019 בושה לרשת, בושה לאורלי וגיא.

שידור של צילומים ממצלמה נסתרת, של אדם בשפל של חייו. רצים אחריו כאילו חייב להם משהו.חטטני, צהוב, מכוער, וכל זה כי צמד הצדיקים אורלי וגיא מתגעגעים לפוקצ׳ה שלו.

תת רמה — Nadav Abuksis (@nadavabeksis) November 5, 2019 זמן קצר לפני שידור התחקיר וילנאי פרסמה פוסט שמסביר את הסיבה ליצירת הסרט: "הערב נשדר בערוץ 13 את אחד הסרטים הכואבים ביותר ששידרנו בשנים האחרונות ושעשייתו גם לוותה בהתלבטות קשה נורא- האם בכלל לצלם את הסרט הזה?... למה לתעד את זה בכלל? למה לא להניח לו? הרי שניים מחבריו, לכאורה הטובים ביותר, שניהם טבחים מעולים בעצמם, טוענים שיש להניח לו לנפשו ושאי אפשר לעזור לו. הוא לא רוצה עזרה. ואני אומרת- אין דבר כזה אי אפשר...כדי לשנות מציאות חייבים להציף אותה ואנחנו פועלים בתחום התקשורתי, אין לנו המון אמצעים אחרים. אנחנו מספרים בסרט הזה, (לכל אלה העומדים מנגד ובכלל) על יוזמה מקסימה של קולגות של רפי שמוכנים מחר בבוקר לעזוב הכל וללכת להציל אותו ולא רק מעצמו. הלוואי שהסרט יזיז מישהו, משהו, הלוואי שרפי כהן יחזור למעגל החיים כי כרגע הוא על פי תהום". את תגובתה של אורלי וילנאי לא ניתן היה להשיג במועד פרסום הכתבה, והיא תתווסף אליה כשתתקבל

גיא מרוז ביקש שלא להגיב {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן