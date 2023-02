רעידת האדמה שפקדה הלילה (לשני) את טורקיה בעוצמה 7.8 גבתה את חייהם של אלפים, כשעוד אלפים רבים בטורקיה ובסוריה נותרו פצועים וללא קורת גג. בשעות הצהריים היום, רעידת אדמה נוספת בעוצמה של 7.5 הורגשה בטורקיה וסוריה - בתיעודים שונים שעלו לרשתות החברתיות אפשר לראות את עוצמת הרעידות בזמן שידור חי בטלוויזיה. באחד התיעודים, איהם מרג'ה, מערוץ אל-מיאדין הלבנוני, מגיש מבזק זמן שרעידת האדמה הקטלנית מתרחשת. "רגעים מפחידים בזמן שהגשתי את החדשות בשידור חי, בדיוק כשרעידת האדמה התרחשה", צייץ מרג'ה.

While on air with @AJArabic a guest from northern Syria felt the impact of the latest earthquake. Turkey’s earthquake research center stated that the latest was 7.5 magnitude. pic.twitter.com/W2ltWVwfVw — Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) February 6, 2023

בסוריה, אדם התראיין לאל ג'זירה בדיוק בזמן רעידת האדמה השנייה היכתה בעוצמה, מה שהוביל להפסקת הריאיון. בקטע דרמטי נוסף, ניתן לראות דיווח חי מהשטח של רשת A Haber הטורקית מהעיר מלטיה, שבו רואים בניין קורס בזמן רעידת האדמה השנייה.

שתי רעידות האדמה, שהורגשו גם בארץ, גבו את חייהם של יותר מ-1,500 (נכון לשעה זו) בני אדם בטורקיה ובסוריה. אלפים נפצעו ותושבים רבים שבתיהם נהרסו - נותרו ללא קורת גג. בשעות אלה, כוחות ההצלה פועלים לחיפוש אחר הניצולים שנלכדו מתחת להריסות. ראש ממשלת ישראל נתניהו הודיע כי ישראל תשלח סיוע גם לטורקיה וגם לסוריה.