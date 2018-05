ציוץ גזעני של הקומיקאית רוזאן בר הביא לסיום הסדרה בכיכובה אחרי עונה מצליחה אחת. לפני כמה שעות, צייצה בר אל ואלרי ג'רט, יועצת בכירה לשעבר בממשל אובמה, וטענה שג'רט היא "צאצאית של האחווה המוסלמית ושל כוכב הקופים". הדימוי הגזעני חמור שבעתיים משום שכוון אל אישה שחורה, ודימוי הקוף הוא דימוי בעל עבר טעון ומכוער בהיסטוריה האמריקאית.

בר מחקה את הציוץ זמן אחרי זמן קצר, ופרסמה גם התנצלות, בה כתבה "אני מתנצלת בפני ואלרי ג'רט ובפני כל האמריקאים. אני ממש מצטערת שסיפרתי בדיחה גרועה על דעותיה הפוליטיות והמראה החיצוני שלה. הייתי צריכה לדעת. סלחו לי - הבדיחה שלי היתה בטעם רע". בציוץ שפורסם קצת אחר כך, בישרה בר שהיא עוזבת את הרשת החברתית.

I apologize to Valerie Jarrett and to all Americans. I am truly sorry for making a bad joke about her politics and her looks. I should have known better. Forgive me-my joke was in bad taste.