האלבום החדש של אדל, "30", יצא בסוף השבוע האחרון אחרי שש שנים של ציפייה ציבורית. שובה של הזמרת גרר, מן הסתם, הד תקשורתי רחב – והיא קידמה את האלבום בריאיונות רבים שהעניקה לכתבים מסביב לעולם, כשבין השאר התראיינה גם לאופרה ווינפרי. אתמול (ראשון) התברר כי אחד מהריאיונות של אדל הסתיים בטעם מר – כשהמגיש המראיין מאט דוראן הואשם בכך שהעליב את הזמרת, ועל פי הדיווחים הושעה מתפקידו לתקופה של שבועיים.

דוראן מגיש את תוכנית הבוקר "Weekend Sunrise" של ערוץ 7 האוסטרלי ונשלח ללונדון במיוחד כדי לשוחח עם דיוות הפופ בת ה-33. לפי הדיווחים, במהלך הריאיון – שנמשך כחצי שעה – הוא לא שאל אף לא שאלה אחת על האלבום החדש. כששאלה אדל את המגיש מה דעתו על האלבום, הוא הודה כי הוא לא האזין לו. דיווחים אומרים כי אדל נעלבה ועזבה את המקום באמצע הריאיון – אבל מקורות אחרים טוענים כי בשלב זה של השיחה הריאיון כבר הסתיים בכל מקרה. בערוץ 7 הוחלט כאמור להשעות את דוראן מתפקידו לתקופה של שבועיים בעקבות המחדל העיתונאי.

כעת, דוראן מנסה להסביר איך הוא הגיע למצב בו הוא מראיין את הזמרת לרגל האלבום – לאחר שהקשיב רק לשיר אחד מתוכו. לדברי המגיש, הוא פספס את המייל שנשלח אליו שהכיל עותק וירטואלי של האלבום. כפי שסיפר למגזין the Australian, הוא היה "לחלוטין לא מודע" לעובדה שהוא מחזיק בעותק של האלבום של אדל, ששוחרר באופן רשמי רק ביום שישי, כשבועיים לאחר שערך המגיש את הריאיון עם הזמרת. "זה היה מחדל אבל לא השפלה מכוונת", הוא הודה, "הייתי מבועת. זה המייל הכי חשוב שפספסתי אי פעם".

על פי הדיווחים היא נעלבה ועזבה את הריאיון - אבל דוראן טוען שזה לא היה המצב. אדל | צילום: באדיבות יס, יחסי ציבור

דוראן הסביר כי הוא "איכשהוא" פספס את המייל עם נחיתתו בלונדון לשם הריאיון, אבל מכחיש את הדיווחים לפיהם אדל נטשה את הריאיון באמצעו. "אדל לא עזבה בסערה", אמר, "למעשה – זה היה להיפך. מה שהיה אמור לקחת 20 דקות הוארך ל-29 דקות. רוב השיחה שלנו הייתה על האלבום: אמרתי לה, 'הייתה לי את האפשרות להקשיב רק לשיר 'Easy on Me', אבל לא לשירים האחרים". המגיש גם הבהיר כי הוא לא הושעה באופן רשמי מתוכנית הבוקר שלו, זאת לאחר שדיווחים טענו כאמור כי הוא אכן הושעה לתקופה של שבועיים.

הטעות המביכה של דוראן גרמה לרבים לתהות איך לעזאזל דבר כזה קורה לעיתונאי מקצועי. כתב הבידור פיטר פורד כתב בחשבון הטוויטר שלו כי זה "די עלוב", אם כי ציין כי "זה ממש לא מתאים לדוראן". הכתבת טרלה למברט התרגזה גם היא, וכתבה טור על הנושא במגזין Women’s Agenda: "יש אלפי כתבים מוכשרים שהיו הורגים כדי להיכנס לתפקיד של אט דוראן. העובדה שהוא חשב שזה הגיוני לרוץ לראיין את אחת הנשים המשפיעות בעולם ולא לשאול אותה על עבודתה, היא סיבה מספקת לתת הזדמנות לאחד מהצעירים החולמים האלה". בינתיים, גולשים רבים בטוויטר התבלבלו בין מאט דוראן המדובר, מגיש תוכנית הבוקר בערוץ 7, לבין מאט דוראן אחר – שהוא בכלל כתב פוליטי ברשת ABC. לאחר שהותקף על ידי גולשים רבים, כתב מאט דוראן מ-ABC: "תהיו עדינים איתי".

בעולם התחרותי של תוכניות הבוקר באוסטרליה, הריאיון היה קלף משמעותי שזכה בו ערוץ 7, מול ערוץ 9 איתו הוא מתמודד בקרב רייטינג תמידי. הריאיון הוקלט, כמובן, אבל על פי הדיווחים חברת התקליטים של אדל – סוני - דרשה מערוץ 7 שלא לשדר אותו. הריאיון המדובר היה היחיד שהעניקה אדל לתקשורת האוסטרלית לרגל האלבום החדש עד כה. ערוץ 7 שילם לא פחות ממיליון דולר על הריאיון שכשל, יחד עם זכויות שידור על קטעי וידאו מהמופע המדובר של הזמרת "לילה אחד בלבד" ומהריאיון שלה עם אופרה ווינפרי.

Seriously disrespectful of the artist and your commitment to quality journalism — AAP (@_AusAP) November 21, 2021