ברבים מכלי התקשורת ברחבי העולם סיקרו בהרחבה את מבצע החילוץ ההרואי של ארבעת החטופים, אלמוג מאיר ז'אן, שלומי זיו, אנדרי קוזלוב ונועה ארגמני, שנחטפו לעזה ממסיבת הנובה. חלקם הגדירו זאת כ"חילוץ בנס" וקראו "נועה סוף סוף חופשייה", אך חלק התמקדו בדיווחים הפלסטיניים על ההרס וההרג של צה"ל באזור.

ב-BBC, שלא פעם מתחילת המלחמה חטאו לאמת וביטאו חוסר הבנה של המציאות, שאלה המגישה הלנה המפרי את המרואיין יהונתן קונריקוס, לשעבר רע"ן תקשורת בין-לאומית בדובר צה"ל: "האם הזהרתם את הפלסטינים לפני מבצע החילוץ כדי שיוכלו לברוח בזמן?". קונריקוס ההשיב: "אנחנו כמובן לא יכולים לצפות מישראל לתת אזהרה לקראת המבצע, כי אז ירצחו את החטופים והמטרה לא תושג".

I was asked at @bbc whether the @idf should have warned Palestinians before launching the rescue operation today. What do you think? pic.twitter.com/9zjh2Gp6Zo