חשבון האינסטגרם של השחקן והקומיקאי היהודי-אמריקני ברט גלמן, שמוכר לרבים מהסדרות "פליבג" ו"דברים מוזרים", שינה את פניו בחודשיים האחרונים ומזכיר את הפרופיל של נועה תשבי ושגרירים ידועים אחרים בחזית ההסברה הישראלית. אלא שבניגוד אליהם, גלמן מעולם לא התגורר כאן. הוא ביקר בעבר, גם הציע נישואים לארוסתו בכותל המערבי, אך מתחילת המלחמה הוא מקדיש את כל כולו - כאילו חי בארץ מאז ומעולם - כדי לנסות להסביר ל"ליברלים הבורים והפרוגרסיבים המזויפים", שלדבריו בגדו בו, אילו זוועות התחוללו כאן ב-7 באוקטובר ולמה תמיכה בחמאס היא משאלת מוות לפלסטינים.

בשבוע שעבר הוא נחת בישראל עם בת זוגו ארי דיין כדי לתעד הכול מקרוב. את השיחה עימו אנחנו עורכים כשגלמן בדרכו לתחנה האחרונה במסגרת מסע ההסברה שהוא מנהל מול קרוב למיליון עוקביו באינסטגרם: קיבוץ כפר עזה הדומם, שיותר מ-60 מחבריו נרצחו בטבח. עוד לפני כן הוא נפגש עם שורדים, משפחות חטופים, חיילים ואפילו ביקר במתחם הטיפולי שהוקם למען ניצולי פסטיבל "נובה" בקיסריה.

"למרבה האירוניה, זה מאוד מרגיע להיות כאן בימים האלה", הוא פותח. "למרות המלחמה וכל מה שהישראלים ממשיכים לעבור, ששובר את הלב, לכולם כאן באותה נשימה ברור מאוד מהי האמת. וזה לא כל כך ברור ביתר העולם. בשבילי טוב להיות בסביבת אנשים מיודעים כשהאמת משתקפת בבירור ובבהירות".

עם סיום השביתה ההיסטורית בהוליווד, רבים מהשחקנים חזרו להפקות עם הכסף הגדול ולפרויקטים הטלוויזיוניים והקולנועיים הנוצצים שהופסקו. גלמן בחר להקדיש שבוע אחד כדי להגיע ארצה. "קודם כל, רציתי להגיע לישראל כי לארוסתי ולי יש בני משפחה וחברים שחיים כאן, והאירועים האחרונים היו סיבה מספיק מוצדקת לדרוש בשלומם", הוא אומר. "הסיבה השנייה היא להפיץ את האמת בעולם שסובל מכמויות גדולות של דיסאינפורמציה ואנטישמיות שמתפשטת בארצות הברית ובאירופה. רציתי לתעד ממקור ראשון את הישראלים, את הארגונים שפועלים כאן ואת ההתרחשויות השונות כדי להביא את האמת. זו הדרך הכי יעילה. סיבה נוספת הייתה גם בשביל להרגיש את הריפוי שנלווה לשהות בישראל. באופן אירוני, מרגיש לי הרבה יותר בטוח להיות כאן מאשר בארצות הברית. אני חש חלק מהקהילה כאן, ובארצות הברית אני מרגיש בודד מאוד".

כאמריקני שצורך חדשות, איך אתה מתמודד עם סופת הפייק והדיסאינפורמציה בנוגע למלחמה? אנחנו בעיקר עדים לכך במחאות בקמפוסים בארצות הברית, שמעלות ניחוח אנטישמי מובהק, וגם ברשתות החברתיות של ידוענים לא מעטים.

"אני נאבק בזה באמצעות הפצת האמת ובתקווה שיקשיבו למה שיש לי לומר. כל מה שאתה יכול לעשות זה לפעול מבלי לדעת מה תהיה התגובה. לפחות אני יכול לחיות בשקט עם הפעולה שאני נוקט ולהרגיש טוב בנוגע למה שאני עושה. איך אנשים יגיבו לזה? אין לי מושג. מן הסתם רבים מגיבים לא בדרך הנכונה, אבל לא ממש אכפת לי".

מה המשמעות בימים אלה להיות יהודי בארצות הברית?

"הייתה תעמולה שחלחלה לאט ובשקט שלפיה יהודים הם כבר לא קבוצת שוליים. פתאום הפכנו לגורם המדכא, לבעיה, וחלק מקשרים אותנו לעליונות לבנה ולפריבילגיות של אנשים לבנים. יש תחושה שהזהות היהודית והמשך המאבק שלנו להגדרה עצמית כאילו נמחק לגמרי בארצות הברית".

השתתפת בעצרת הענק סמוך לבית הלבן לאות סולידריות עם ישראל ולשחרור החטופים, וסיפרת שחלק ממכריך הפנו עורף כשהתחלת להביע תמיכה. זה כולל גם קולגות בהוליווד?

"בוודאי, איבדתי אנשים רבים שחשבתי שהם היו חברים שלי. בדיעבד אני לא חושב שהם היו חברים שלי מעולם. אם כן, היה להם אכפת מהרגשות שלי ושל המשפחה שלי במקום להטיל בהם ספק. מה גם שהייתי בטוח שיש לפרוגרסיבים כלל: אם בן מיעוטים או אדם מהשוליים מבטא את איך שהוא מרגיש, אתה אמור לנסות להקשיב לו ולא להתעמת איתו. גם אני החשבתי את עצמי לחלק מהפרוגרסיבים, אבל כנראה שהכלל הזה שלהם לא חל על יהודים. יחד עם זאת, למרבה המזל, אנשים רבים שקרובים אליי כן מביעים תמיכה, אז אני רק יכול להיות אסיר תודה ל'חברים לשעבר' שפינו מקום ביומן לחברים אמיתיים".

בהוליווד של ימינו, שנוטה שמאלה בדרך כלל, מי שמשלם מחיר על התבטאות פוליטית פסולה או שנויה במחלוקת ככל שתהיה, אלו דווקא השחקנים שמביעים הזדהות עם הפלסטינים. כך לדוגמה במקרה של זוכת האוסקר סוזן סרנדון, שבצל הדיווחים על עלייה בתקריות האנטישמיות בארצות הברית, אמרה כי כעת "יהודים מרגישים מה זה להיות מוסלמי במדינה הזו". בעקבות הביקורת הנרחבת, הסוכנות "יונייטד טאלנט אג'נסי" שייצגה אותה נפרדה ממנה כלקוחה. במקרה אחר, כוכבת "צעקה" מליסה בררה פוטרה מהסרט הבא בסדרה לאחר שטענה כי מתייחסים לעזה כמו אל מחנה ריכוז שבו מתקיים רצח עם וטיהור אתני.

גלמן, מהצד השני, לא חושש שהוא מעמיד בסיכון את קריירת המשחק שלו בגלל המעורבות האקטיביסטית בשיח על המלחמה. "האם אני מפחד? לפעמים, אבל אני לא רואה ברירה אחרת חוץ מזו. אנשים שאני אוהב נמצאים תחת מתקפה הן בישראל והן בארצות הברית, ולכן אני מרגיש את הצורך לעמוד למענם וגם בשבילי. לאורך כל חיי תמכתי בסוגיות רבות של צדק חברתי, ואם לא אעשה את זה למען האנשים שלי, איזה מין בן אדם אני? מה שבטוח: לא אותנטי".

נואה שנאפ, שמגלם בסדרה "דברים מוזרים" את דמותו של וויל באיירס, סופג בימים אלה גל של תגובות נאצה ברשת אחרי שהפגין במספר הזדמנויות את תמיכתו בישראל. ימים לאחר מתקפת הפתע של חמאס, השחקן היהודי-אמריקני השמיע ביקורת נוקבת נגד רבים בעולם, רבים מדי, שהתעלמו מהפשעים נגד האנושות שהמחבלים ביצעו בעוטף. בין היתר, שנאפ כתב בפוסט שהעלה לחשבון האינסטגרם שלו: "אנחנו רואים את השתיקה שלכם ולא נשכח את זה. או שאתם תומכים בישראל או שאתם תומכים בטרור".

"אני מרגיש רע מאוד בשביל נואה, הוא אדם צעיר שלא עשה שום דבר רע", אומר גלמן, שמככב לצידו בסדרה המצליחה מבית נטפליקס. "הוא תועד מחלק סטיקרים עם ההאשטאג #HamasIsIsis (חמאס הוא דאעש) ו'ציונות זה סקסי', ואני לא מוצא שום דבר שגוי בשתי האמירות האלה. אני לא חושב שהן איסלאמופוביות או יוצאות נגד הפלסטינים. בגלל שיש כל כך הרבה אנשים שלוקים בבורות ובאנטישמיות, ומראים את הפנים האמיתיות שלהם בעודם אלימים מילולית ורגשית, אני מרגיש נורא שנואה צריך לעבור את זה".

