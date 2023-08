השחקן רון סיפאס ג'ונס, שכיכב בסדרה "החיים עצמם" וזכה על תפקידו בה בשני פרסי אמי, הלך לעולמו בגיל 66. "רון סיפאס ג'ונס, השחקן האהוב ועטור הפרסים, הלך לעולמו בגיל 66 בעקבות מחלת ריאות ארוכת שנים", מסרה משפחתו בהצהרה. "לאורך הקריירה שלו, החום, היופי, הנדיבות, האדיבות והלב שלו הורגשו על ידי כל אלו שהיה להם את המזל להכיר אותו. הוא הותיר אחריו את בתו, ג'סמין סיפאס ג'ונס".

כאמור, תפקידו הבולט ביותר שלג 'ונס היה ב"החיים עצמם", שם גילם את וויליאם היל, אביו של רנדל פירסון. התפקיד זיכה את סיפאס בתשבחות ומועמדות לארבעה פרסי אמי, מתוכן זכה בפרס הנחשק פעמיים. מלבד לתפקיד הזה, כיכב בסדרות וסרטים רבים ביניהם "חוק וסדר", "NYPD", "הרשימה השחורה", "לוק קייג'" ו"יש לו את זה".

יוצר החיים עצמם, דן פוגלמן, ספד לו ברשתות החברתיות: "הפסד ענק. רון היה מהטובים שבטובים, על המסך, בבמה ובחיים האמיתיים. האיש שהכי מגניב והכי קל להסתובב ולצחוק איתו. ואלוהים, איזה שחקן. לא חושב שבחיים שיניתי טייק בודד שלו בגלל שכל מה שהוא עשה היה מושלם. הכרתי אותו לראשונה כ'החיים עצמם' התחילה, זמן קסום שבו זה הרגיש כאילו יורים את כולנו מתותח. הוא תמיד היה יציב, תמיד אסיר תודה - גם כשסביבנו היה טירוף. הוא אהב שחקנים, הוא אוהב את הבת שלו ואנחנו אהבנו אותו, כולנו".

מנדי מור, שכיכבה גם כן ב"החיים עצמם", שם גילמה את רבקה פירסון, כתבה באינסטגרם: "להכיר ולעבוד עם רון ברכבת ההרים שהיא 'החיים עצמם' הייתה המתנה הכי גדולה שיש. הוא היה קסם טהור כאדם וכשחקן. אני אנצור את הרגעים שלנו לנצח. למרות שהוא לא היה הרבה בסט כמו שכולנו רצינו, הוא היה חלק מהותי מהתוכנית - כאילו הוא תמיד היה שם. המחשבות ואהבה שלי עם ג'סמין, המשפחה והחברים. אוהבת אותך".

