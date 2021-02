סדרת הטלוויזיה הקנדית "Nurses" (אחים.ות), המשודרת גם ברשת NBC האמריקאית ובשירותי הסטרימינג של תאגיד המדיה יוניברסל, חטפה בימים האחרונים ביקורת רחבה על סצנה ששודרה בפרק סיום העונה שלה. הסדרה עוקבת אחר צוות אחיות ואחים בבית החולים הפיקטיבי סיינט מרי המתמודדים עם מצבי חירום, מחלות שונות ומטופלים לא פשוטים, והפרק המדובר בה כלל סצנה בהשתתפות דמות של יהודי חרדי בשם ישראל, שסירב להליך רפואי עקב אמונותיו הדתיות. וליתר דיוק, המטופל סירב להשתלת עצם ברגלו כיוון שחשש שהעצם מגיעה מגופתו של גוי - מה שהוצג בסדרה כעברה הלכתית חמורה.

לאורך הפרק, מנסים מטפליו של ישראל לשכנע אותו ואת בני משפחתו להסכים לטיפול, אולם המשפחה מתנגדת מטעמים דתיים. במהלך אחת הסצנות, אביו של ישראל נקלע לוויכוח עם אנשי הצוות הרפואי, ואחרי שאלה מסבירים כי השתלת עצם מרגלהּ של גוויה הוא הפיתרון הטוב ביותר למצבו של ישראל, האב מזדעזע - "רגל מתה של גוים - מכל אחד. מערבי, מאישה", מה שגורם לאחד האחים להתגרות בו ולהשיב "או מאישה ערבייה, חס וחלילה". ישראל עצמו מוותר גם הוא על הליך ההשתלה ואומר "רק אלוהים מתקן את מה שברא".

הפרק שודר לראשונה כבר לפני שבועיים ולא נתקל תחילה בביקורת רבה, למעט מאמר זועם בבלוג התרבות הניו יורקי "Jew In The City". בימים שחלפו, נחשפו אליו עוד ועוד צופים לפרק, ואלה הביעו את זעמם ברשתות החברתיות ועודדו גם את הגופים היהודיים בארצות הברית ובקנדה לגנות את הפרק ואת תוכנו. ציוץ פופולרי בטוויטר הציג את הסצנה המדוברת בליווי הכיתוב "שקרים ודיבה מובילים לאלימות" וספי קוגן - ראש התכנית למנהיגות צעירה בוועידה היהודית האמריקאית - כתב "אני חושב שזו הסצנה הכי אנטישמית שאי פעם ראיתי בסדרת טלוויזיה... אין שום איסור (הלכתי) להשתלת עצם כמו זו שמופיעה בסצנה. התסריטאים המציאו את זה, הלבישו את השחקנים בתחפושות של יהודים ונתנו להם לומר שורות קיצוניות וחסרות היגיון".

First @nbcsnl now @nbc 'Nurses' airs a viciously antisemitic episode filled with lies about Orthodox Jews.



"A dead goyim leg ... from an arab, a woman, G-d forbid an Arab women ... Israel ... without this next step you won't walk again".



Lies and libels lead to VIOLENCE! pic.twitter.com/BvRA4Xiq9e — StopAntisemitism.org (@StopAntisemites) February 23, 2021

For those of you unfamiliar with Jewish law, which puts precedent on healing and saving lives, there is no prohibition on the kind of bone graft in this clip. The writers made it up, dressed their actors in Jew-face, and put random extremist nonsense in their mouths. — Seffi Kogen (@seffikogen) February 24, 2021

מרכז שמעון ויזנטל - הממוקם בלוס אנג'לס ופועל לשימור זכרון השואה ולהגנה על אוכלוסיות יהודיות - פרסם הודעת גינוי בה נכתב "יהודים אורתודוקסיים סופגים פשעי שנאה אלימים בניו יורק. יהודים הם המטרה מספר אחת לפשעי שנאה בארצות הברית. זו לא טעות בניסוח. זו הייתה מתקפה זולה ודוחה שהתחזתה לדרמה טלוויזיוניות". הסניף הקנדי של ארגון בני ברית גינה גם הוא את "Nurses" וכתב "הסטריאוטיפים המטרידים שהוצגו בפרק הזה של 'Nurses' גורמים נזק רב ליהודים, ובעיקר למאמינים אורתודוקסיים. אנחנו קוראים למפיקים לנהוג באחריות ולתת דין וחשבון על השערוריה הזו".

בתגובה לפרשה, רשת NBC האמריקאית הודיעה כי לא תשדר שוב את הפרק וכי תסיר אותו משירותי הסטרימינג שבבעלותה. מוקדם יותר השבוע ספגה אותה הרשת ביקורת על בדיחה ששודרה במהלך תכנית המערכונים "סאטרדיי נייט לייב". במהלך מבזק החדשות המבודח בתכנית, עדכן המנחה כי מחצית מאוכלוסיית ישראל כבר חוסנה בחיסון נגד קורונה, והוסיף "ואני מניח שזו המחצית היהודית". הליגה האמריקאית נגד השמצה גינתה את הבדיחה וטענה כי ל"סאטרדיי נייט לייב" ישנה היסטוריה של בדיחות אודות יהודים, ובציוץ הגינוי שפרסה נכתב כי הבדיחה "נענית לסטריאוטיפים אנטישמיים".